Wall Street në rënie të premten pasdite: nafta dhe rendimentet mbi 5% fshinë fitimet e mëngjesit
Dow Jones ra rreth 200 pikë, ndërsa S&P 500 dhe Nasdaq u kthyen në territor negativ, pasi rritja e çmimeve të naftës dhe e rendimenteve të bonove të Thesarit fshiu fitimet e mëngjesit të së premtes.
Tregjet amerikane të aksioneve u kthyen në rënie të premten pasdite, pasi rritja e çmimeve të naftës dhe e rendimenteve të bonove të Thesarit i fshiu plotësisht fitimet e regjistruara në mëngjes. Indeksi Dow Jones industrial ra rreth 200 pikë, ose 0.4 për qind, ndërsa S&P 500 u tkurr me 0.2 për qind dhe Nasdaq Composite me 0.1 për qind.
Rendimenti i bonës 10-vjeçare të Thesarit amerikan u kthye mbi pragun simbolik të 5 për qind, ndërsa rendimenti i bonës 2-vjeçare arriti në 4.75 për qind, duke ushtruar presion mbi aksionet e rritjes dhe duke ringjallur shqetësimet se politikat monetare do të qëndrojnë të shtrënguara për më gjatë.
Nafta e papërpunuar WTI u rrit me 0.9 për qind në 102.82 dollarë për fuçi, duke u rikuperuar pas rënies së mëngjesit. Rritja e çmimeve të energjisë po ushqen frikën se inflacioni mund të rimarrë vrull, pikërisht kur investitorët po përpiqen të parashikojnë hapat e ardhshëm të Rezervës Federale.
E premtja përkon edhe me ditën e “triple witching”-ut — skadimin e njëkohshëm të opsioneve të aksioneve, opsioneve të indekseve dhe kontratave të së ardhmes — një ngjarje tremujore që zakonisht sjell rritje të vëllimit të tregtimit dhe paqëndrueshmëri të theksuar në orët e fundit të seancës.
Ndërkohë, sipas mjetit CME FedWatch, tregjet rritën shanset për një rritje shtesë prej gjysmë pike të normave të interesit këtë vit në 44.3 për qind, nga 41.7 për qind të enjten. Shanset që normat të mbeten të pandryshuara ranë në 9.8 për qind, një tjetër shenjë se investitorët po ripozicionohen për një Rezervë Federale më agresive.
Burimi: Barron’s
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