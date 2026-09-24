«Wanted»: muzikali i ri i Broadway-t nis preview-t më 15 tetor — Solea Pfeiffer, Ledisi dhe Luke James në kast
Historia epike e motrave Mary dhe Martha Clarke ngjitet në James Earl Jones Theatre; hapja zyrtare më 8 nëntor 2026
Muzikali i ri «Wanted» mbërrin në Broadway këtë vjeshtë. Produksioni i ri nis preview-t të enjten, 15 tetor, ndërsa nata zyrtare e hapjes është caktuar për të dielën, 8 nëntor, në James Earl Jones Theatre.
«Wanted» është historia epike e Mary-t dhe Martha-s: motra, bandite, legjenda — e frymëzuar nga historia e vërtetë e familjes Clarke, e trashëguar brez pas brezi. Librin dhe tekstet i ka shkruar Angelica Chéri, e përzgjedhura si «Star to Watch» nga Variety dhe pasardhëse e motrave Clarke, ndërsa muzikën e ka kompozuar Ross Baum, fitues i çmimit Richard Rodgers.
Në rolet kryesore ngjiten Solea Pfeiffer si Mary Clarke dhe Liisi LaFontaine si Martha Clarke. Kastit i bashkohen legjenda e muzikës R&B, Ledisi — fituese e Grammy-t dhe 16 herë e nominuar — në rolin e Tallulah Clarke, këngëtari dhe aktori Luke James (i nominuar për Grammy) si Elijah, ylli i West End-it Bradley Jaden si Jesse, si dhe Aurelia Williams si Sissy dhe Awa Sal Secka si Flo. Korin e gjallë të paraardhësve, «Kinfolk», që udhëheq motrat Clarke në udhëtimin e tyre epik, e përbëjnë Melody A. Betts, Aaron Arnell Harrington, Jennie Harney-Fleming, Rayshun LaMarr, Hailey Thomas dhe Harris Matthew Turner.
Regjinë e ka marrë Stevie Walker-Webb, i nominuar për çmimin Tony dhe fitues i çmimit Obie, me koreografi të Chelsey Arce. Ekipit krijues i bashkohen John Clancy (orkestrime), Beowulf Boritt (skenografi), Adam Honoré (ndriçimi), Emilio Sosa (kostumet), Gareth Owen (tingulli) dhe Stefania Bulbarella (video dhe projeksione).
Burimi: BroadwayWorld — https://www.broadwayworld.com/article/Up-on-the-Marquee-WANTED-Arrives-on-Broadway-20260923
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