☀️
Tiranë 16°C · Kthjellët 24 Shtator 2026
S&P 500 7,706 ▼0.75%
DOW 51,512 ▼0.68%
NASDAQ 26,936 ▼1.13%
NAFTA 92.32 ▲0.17%
ARI 4,319 ▲0.02%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056
₿ CRYPTO
BTC $84,214 ▼ -2.53% ETH $2,690 ▼ -2.35% XRP $1.5080 ▼ -6.64% SOL $115.1700 ▼ -2.94%
S&P 500 7,706 ▼0.75 % DOW 51,512 ▼0.68 % NASDAQ 26,936 ▼1.13 % NAFTA 92.32 ▲0.17 % ARI 4,319 ▲0.02 % S&P 500 7,706 ▼0.75 % DOW 51,512 ▼0.68 % NASDAQ 26,936 ▼1.13 % NAFTA 92.32 ▲0.17 % ARI 4,319 ▲0.02 %
EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056
24 Sht 2026
Breaking
“Modeli Euro” i Spajiqit has kundërshtimin e parë të ashpër: komunat paralajmërojnë mungesë parash, biznesi — pushime nga puna Goditja ekonomike e luftës: BERZH ul parashikimet e rritjes — ekonomia e Irakut tkurret 12% Libani jugor nën zjarr: artileria izraelite godet al-Mansourin dhe Zibqinin në agim, shpërthim i fuqishëm trondit Khiam-in Kuvendi mblidhet në seancë plenare, nga angazhimi i FA në Gaza te dy interpelancat urgjente Sulmi terrorist në Banjskë, Kurti: Grupi terrorist nga Beogradi dështoi në sulmin tinëzar, që kishte për qëllim aneksimin e veriut të Kosovës
Menu
Teater

«Wanted»: muzikali i ri i Broadway-t nis preview-t më 15 tetor — Solea Pfeiffer, Ledisi dhe Luke James në kast

Historia epike e motrave Mary dhe Martha Clarke ngjitet në James Earl Jones Theatre; hapja zyrtare më 8 nëntor 2026

· 2 min lexim
Solea Pfeiffer luan Mary Clarke në muzikalin e ri «Wanted» në Broadway. Foto: PhilipRomano / Wikimedia Commons

Muzikali i ri «Wanted» mbërrin në Broadway këtë vjeshtë. Produksioni i ri nis preview-t të enjten, 15 tetor, ndërsa nata zyrtare e hapjes është caktuar për të dielën, 8 nëntor, në James Earl Jones Theatre.

«Wanted» është historia epike e Mary-t dhe Martha-s: motra, bandite, legjenda — e frymëzuar nga historia e vërtetë e familjes Clarke, e trashëguar brez pas brezi. Librin dhe tekstet i ka shkruar Angelica Chéri, e përzgjedhura si «Star to Watch» nga Variety dhe pasardhëse e motrave Clarke, ndërsa muzikën e ka kompozuar Ross Baum, fitues i çmimit Richard Rodgers.

Në rolet kryesore ngjiten Solea Pfeiffer si Mary Clarke dhe Liisi LaFontaine si Martha Clarke. Kastit i bashkohen legjenda e muzikës R&B, Ledisi — fituese e Grammy-t dhe 16 herë e nominuar — në rolin e Tallulah Clarke, këngëtari dhe aktori Luke James (i nominuar për Grammy) si Elijah, ylli i West End-it Bradley Jaden si Jesse, si dhe Aurelia Williams si Sissy dhe Awa Sal Secka si Flo. Korin e gjallë të paraardhësve, «Kinfolk», që udhëheq motrat Clarke në udhëtimin e tyre epik, e përbëjnë Melody A. Betts, Aaron Arnell Harrington, Jennie Harney-Fleming, Rayshun LaMarr, Hailey Thomas dhe Harris Matthew Turner.

Regjinë e ka marrë Stevie Walker-Webb, i nominuar për çmimin Tony dhe fitues i çmimit Obie, me koreografi të Chelsey Arce. Ekipit krijues i bashkohen John Clancy (orkestrime), Beowulf Boritt (skenografi), Adam Honoré (ndriçimi), Emilio Sosa (kostumet), Gareth Owen (tingulli) dhe Stefania Bulbarella (video dhe projeksione).

Burimi: BroadwayWorld — https://www.broadwayworld.com/article/Up-on-the-Marquee-WANTED-Arrives-on-Broadway-20260923

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu