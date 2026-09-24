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«The Rise and Fall of Little Voice» në National Theatre: u shpall kasti i plotë — Jill Halfpenny, Paul Chuckle dhe Francesca Mills në Londër

· 2 min lexim
Fasada e National Theatre në Londër, Londër (foto CC BY 2.0: chris.rycroft / Wikimedia Commons)

National Theatre ka shpallur kastin e plotë të prodhimit të ri të klasikut modern “The Rise and Fall of Little Voice”Jim Cartwright-it, që do të ngjitet në skenën Dorfman nga 2 dhjetori 2026 deri më 23 janar 2027, në regji të zëvendësdrejtorit artistik të teatrit, Robert Hastie.

Në rolet kryesore do të jenë fituesi i çmimit BAFTA Paul Chuckle (në rolin e Mr Boo), fituesja e çmimit Olivier Jill Halfpenny (në rolin e Mari Hoff) dhe fituesja e Ian Charleson Award Francesca Mills, e cila do të luajë rolin titullor të Little Voice. Kasti plotësohet nga Beverly Rudd (Sadie), Daniel Ryan (Ray Say), Adonis Siddique (Billy) dhe Noel White (Telephone Man), bashkë me Alice Croft, Kofi Dennis dhe Nicky Swift.

“The Rise and Fall of Little Voice” është një festim i gëzueshëm, i butë dhe i hidhur i muzikës, ambicies dhe guximit për t’u dëgjuar, me muzikën ikonike të divave si Judy Garland dhe Shirley Bassey. Vetëm në strehën e dhomës së saj të vogël, Little Voice e mbush ajrin me interpretime të përsosura të koleksionit të çmuar të vinileve të babait të saj të ndjerë. Por kur i dashuri i fundit i nënës së saj, Mari — mashtruesi lokal Ray — e dëgjon duke kënduar, është i bindur se ka gjetur ar. A do të shtyhet Little Voice në një skenë që nuk e ka kërkuar kurrë?

Pas premierës në Londër, prodhimi do të nisë një turne në të gjithë Anglinë, i mbështetur nga Arts Council England: do të hapet në Newcastle Theatre Royal (3–6 shkurt 2027), e më pas do të udhëtojë në Sheffield, Coventry, Salford, Canterbury dhe Wolverhampton, për ta mbyllur në Plymouth Theatre Royal (16–20 mars 2027).

Burimi: BroadwayWorld

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