«Death Becomes Her» nis turneun e parë amerikan: Jackie Burns dhe Kristen Beth Williams prijnë kompaninë e nisur nga Cleveland
Fotot e para nga turneu i ri në Amerikën e Veriut — ish-hiti i Broadway-t, i mbyllur në qershor, tashmë udhëton në të gjithë vendin.
Muzikali «Death Becomes Her» ka dalë zyrtarisht në rrugë. Turneu i parë kombëtar në Amerikën e Veriut u nis në fillim të këtij muaji nga Playhouse Square në Cleveland, Ohio, dhe fotot e para të produksionit të ri u publikuan më 23 shtator.
Kompania drejtohet nga dy emra të njohur të skenës: Jackie Burns në rolin e Madeline Ashton dhe Kristen Beth Williams në rolin e Helen Sharp. Në kast janë gjithashtu Ken Marino si Ernest Menville, Nasia Thomas si Viola Van Horn, Louis A. Williams Jr. si Chagall dhe Michael Buchanan si Stefan, me Gail Bennett si zëvendësuese për dy rolet kryesore femërore.
«Death Becomes Her», adaptim i filmit të famshëm të vitit 1992 të Robert Zemeckis-it, u hap në Broadway më 21 nëntor 2024 në Teatrin Lunt-Fontanne, ku qëndroi deri në shfaqjen e fundit më 28 qershor. Librin e shkroi Marco Pennette, këngët janë të Julia Mattison dhe Noel Carey, ndërsa drejtimin dhe koreografinë e firmosi fituesi i Tony-t, Christopher Gattelli. Në versionin origjinal të Broadway-t, rolet kryesore i krijuan Megan Hilty dhe Jennifer Simard.
Historia ndjek dy rivalet që fitojnë rininë e përjetshme falë një eliksiri magjik — me disa efekte anësore jo të vogla. Lista e plotë e stacioneve të turneut gjendet në faqen zyrtare DeathBecomesHer.com.
Burimi: Playbill — https://playbill.com/article/get-a-1st-look-at-the-1st-national-tour-of-death-becomes-her
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