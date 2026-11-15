Phillies hyjnë në garë për Loáisigan, klubi i pestë që interesohet për mbrojtësin
Gara për Jonathan Loáisigan po zgjerohet. Sipas Jon Heyman të New York Post, siç njofton MLB Trade Rumors, Philadelphia Phillies janë klubi më i ri që hyn në garë për mbrojtësin e djathtë, duke e çuar në të paktën pesë numrin e skuadrave të interesuara, pas Los Angeles Dodgers, New York Yankees, New York Mets dhe Toronto Blue Jays. MLB Trade Rumors parashikon për 32-vjeçarin një kontratë dyvjeçare prej 13 milionë dollarësh.
Interesi shpjegohet me sezonin e tij të fundit. Loáisiga vjen nga sezoni më i mirë në pesë vjet: pas qëndrimit në listën e të dëmtuarve në çdo sezon nga 2019 deri në 2025, më në fund ai qëndroi i shëndetshëm në 2026 dhe hodhi 67 ininge nga bullpen-i i Arizona Diamondbacks, me një ERA mbresëlënëse prej 2.42, përqindje ground ball prej 56.4 për qind dhe vetëm 5.0 për qind ecje të lira. Arritja është edhe më e veçantë duke ditur se ai e nisi kampin pranveror si i ftuar pa kontratë në listën kryesore.
Rikthimi është i plotë edhe në shifrat e thella. Nga viti 2023 deri në 2025, me Yankees, Loáisiga kishte hedhur gjithsej vetëm 51 ininge e një të tretën, pas problemeve me shpatullën dhe bërrylin, një këputjeje të ligamentit UCL që kërkoi operacion në prill 2024 dhe shtrëngimeve në shpinë. Këtë vit, shpejtësia e sinker-it të tij u rikthye në 97.9 milje në orë, ndërsa sipas Statcast ai renditet në përqindjen e 92-të ose më lart për hard-hit rate (31.7 për qind), chase rate (35.9 për qind), barrel rate (3.5 për qind) dhe shpejtësinë mesatare të daljes së topit (85.2 milje në orë), me çdo hedhje të tijën me vlerë pozitive.
Për Phillies, nevoja është reale. Bullpen-i i Philadelphias renditej i teti në ligë me 5.6 fWAR, por pjesa më e madhe erdhi nga mbyllësi Jhoan Duran, me 2.9 fWAR dhe ERA rekord personal prej 1.82 në 61 paraqitje, ndërsa José Alvarado, Orion Kerkering dhe Chase Shugart patën shifra nën mesataren. Siç njofton MLB Trade Rumors, Phillies mund të kenë nevojë për deri në tre mbrojtës, megjithëse vëmendja mund të shkojë edhe te formacioni, dhe paga e tyre në para për 2027 është rreth 265 milionë dollarë, me rreth 26.8 milionë dollarë hapësirë para se të barazojnë totalin e vitit të kaluar.
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