☀️
Tiranë 13°C · Kthjellët 23 Shtator 2026
S&P 500 7,706 ▼0.75%
DOW 51,512 ▼0.68%
NASDAQ 26,936 ▼1.13%
NAFTA 92.71 ▲2.42%
ARI 4,323 ▼1.23%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093 EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093
₿ CRYPTO
BTC $84,372 ▼ -2.16% ETH $2,673 ▼ -2.71% XRP $1.4898 ▼ -5.33% SOL $114.3900 ▼ -2.85%
S&P 500 7,706 ▼0.75 % DOW 51,512 ▼0.68 % NASDAQ 26,936 ▼1.13 % NAFTA 92.71 ▲2.42 % ARI 4,323 ▼1.23 % S&P 500 7,706 ▼0.75 % DOW 51,512 ▼0.68 % NASDAQ 26,936 ▼1.13 % NAFTA 92.71 ▲2.42 % ARI 4,323 ▼1.23 %
EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093 EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093
23 Sht 2026
Breaking
Gruda: Po presim komentet e LVV-së për draft-ligjin e Speciales — heshtja e tyre e papranueshme Ish-prokurori Beci ngre dyshimet pas aksionit të SPAK: A po përdoren dosjet për përplasjen e klaneve brenda ekzekutivit? Konjufca në Nju Jork: Kosova kërkon anëtarësim të plotë në Kartën ShBA-Adriatik Dimitrieska-Koçoska në Nju Jork: Investimet dhe financimi, kyç për sigurinë energjetike dhe rritjen ekonomike Gjyqtari i emëruar nga vetë Trump skeptik ndaj ndalimit të CNN, MS NOW dhe Politico nga Shtëpia e Bardhë
Menu
Ekspozita

“Willie Birch: Stories To Tell” — retrospektiva e parë e karrierës në Muzeun Kalifornian të Afrikano-Amerikanëve në Los Anxhelos

Retrospektiva e parë e artistit Willie Birch hap dyert në Los Anxhelos, me mbi pesë dekada krijimtarie — nga seritë e hershme të viteve '70 te skulpturat në përmasa reale dhe sixhadja monumentale kushtuar lëvizjes për të drejtat civile.

· 2 min lexim

Muzeu Kalifornian i Afrikano-Amerikanëve (California African American Museum) në Los Anxhelos prezanton ekspozitën “Willie Birch: Stories To Tell”, retrospektivën e parë të karrierës së artistit, që mbulon mbi pesë dekada krijimtari në media të ndryshme dhe në qytete të ndryshme.

Ekspozita eksploron rrugëtimin kronologjik të jetës dhe artit të tij, me theks të veçantë te njerëzit — veçanërisht komuniteti afro-amerikan, praktikat e komunitetit dhe mënyra se si e shkuara ndikon në të tashmen.

Nga punët e hershme të viteve 1970 veçohen “Voodoo Series #1” (1978–79), kolazh me teknika të përziera mbi bazë fotokopjesh (Xerox), që përzien simbole shpirtërore antike me teknologjinë shtëpiake të kohës, dhe “Passages” (1982), meditim mbi lëvizjen transatlantike, me trupa të gdhendur prej druri në ngjyrë kafe, të vendosur si në një paradë “second-line” të New Orleans-it.

Pas zhvendosjes në Nju Jork në 1975, Birch krijon “New York City Jazz Series” (1978), pikturë akriliku mbi karton — një rrjetë simbolesh, piktogramësh dhe hieroglifësh të shpikur që imiton notacionin e xhazit dhe përshkruan mjedisin e tij të ri urban. Më vonë ai prezanton teknikën e papier-mâché-së në kornizat e veprave, ndërsa punë si “Keeping Up with the Iran-Contra Hearings” (1987) dhe “Birthday Celebration for Nelson Mandela” (1988) reflektojnë shqetësimet e komunitetit afro-amerikan të Nju Jorkut dhe lidershipin e tij, brenda çështjeve më të gjera kombëtare dhe politike.

Periudha e mëvonshme sjell skulptura në përmasa reale: trupa afro-amerikanë të hujeve të ndryshme banojnë hapësirën ekspozuese sikur ndajnë rrëfimet e tyre me vizitorët, si në “For Alex Haley” (1993).

Memories of the '60s (1992), sixhadja monumentale e Willie Birch kushtuar lëvizjes për të drejtat civile
«Memories of the ’60s» (1992) — sixhadja monumentale e Willie Birch kushtuar lëvizjes për të drejtat civile, me citimet e Malcolm X dhe Martin Luther King Jr.

“Memories of the ’60s” (1992) është një sixhade e gjerë dhe e detajuar që ilustron ngjarjet kryesore të lëvizjes për të drejtat civile, me citimet e Malcolm X dhe Martin Luther King Jr., dhe simbolin e artë “Gye Nyame” (simbol Adinkra i hyrjes).

Burimi: Hyperallergic (përmes USA Art News) – https://usaartnews.com/exhibitions/willie-birch-retrospective-spans-five-decades-in-los-angeles/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu