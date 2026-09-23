“Willie Birch: Stories To Tell” — retrospektiva e parë e karrierës në Muzeun Kalifornian të Afrikano-Amerikanëve në Los Anxhelos
Retrospektiva e parë e artistit Willie Birch hap dyert në Los Anxhelos, me mbi pesë dekada krijimtarie — nga seritë e hershme të viteve '70 te skulpturat në përmasa reale dhe sixhadja monumentale kushtuar lëvizjes për të drejtat civile.
Muzeu Kalifornian i Afrikano-Amerikanëve (California African American Museum) në Los Anxhelos prezanton ekspozitën “Willie Birch: Stories To Tell”, retrospektivën e parë të karrierës së artistit, që mbulon mbi pesë dekada krijimtari në media të ndryshme dhe në qytete të ndryshme.
Ekspozita eksploron rrugëtimin kronologjik të jetës dhe artit të tij, me theks të veçantë te njerëzit — veçanërisht komuniteti afro-amerikan, praktikat e komunitetit dhe mënyra se si e shkuara ndikon në të tashmen.
Nga punët e hershme të viteve 1970 veçohen “Voodoo Series #1” (1978–79), kolazh me teknika të përziera mbi bazë fotokopjesh (Xerox), që përzien simbole shpirtërore antike me teknologjinë shtëpiake të kohës, dhe “Passages” (1982), meditim mbi lëvizjen transatlantike, me trupa të gdhendur prej druri në ngjyrë kafe, të vendosur si në një paradë “second-line” të New Orleans-it.
Pas zhvendosjes në Nju Jork në 1975, Birch krijon “New York City Jazz Series” (1978), pikturë akriliku mbi karton — një rrjetë simbolesh, piktogramësh dhe hieroglifësh të shpikur që imiton notacionin e xhazit dhe përshkruan mjedisin e tij të ri urban. Më vonë ai prezanton teknikën e papier-mâché-së në kornizat e veprave, ndërsa punë si “Keeping Up with the Iran-Contra Hearings” (1987) dhe “Birthday Celebration for Nelson Mandela” (1988) reflektojnë shqetësimet e komunitetit afro-amerikan të Nju Jorkut dhe lidershipin e tij, brenda çështjeve më të gjera kombëtare dhe politike.
Periudha e mëvonshme sjell skulptura në përmasa reale: trupa afro-amerikanë të hujeve të ndryshme banojnë hapësirën ekspozuese sikur ndajnë rrëfimet e tyre me vizitorët, si në “For Alex Haley” (1993).
“Memories of the ’60s” (1992) është një sixhade e gjerë dhe e detajuar që ilustron ngjarjet kryesore të lëvizjes për të drejtat civile, me citimet e Malcolm X dhe Martin Luther King Jr., dhe simbolin e artë “Gye Nyame” (simbol Adinkra i hyrjes).
Burimi: Hyperallergic (përmes USA Art News) – https://usaartnews.com/exhibitions/willie-birch-retrospective-spans-five-decades-in-los-angeles/
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