Yung Lean hap ekspozitën e tij të parë të madhe në Stokholm: “Collected Works 2016-2026” deri më 11 tetor
Reperi suedez Jonatan Leandoer Håstad prezanton një dekadë pune vizuale — piktura, skulptura, kolazhe dhe instalime — në ish-gasworks-in e Stokholmit.
Jonatan Leandoer Håstad, i njohur botërisht si Yung Lean, ka hapur në Stokholm ekspozitën e tij të parë të madhe si artist vizual: “Collected Works 2016-2026”, në Torsgatan 22, ish-kompleksi industrial i gasworks-it suedez. Ekspozita, e cila qëndron e hapur deri më 11 tetor, mbledh një numër të madh veprash të krijuara gjatë dekadës së fundit — piktura, kolazhe, skulptura, vizatime, diorama dhe instalime skenike — shumë prej tyre të ekspozuara për herë të parë, siç shkruan Hypebeast.
Për Håstad-in, arti vizual erdhi para muzikës. Grafiti — jo hip-hop-i — ishte “dashuria e parë e madhe” e tij: në moshën 11-vjeçare u fiksua pas artit të rrugës, dhe në moshën 13-vjeçare, me pseudonimin Verp, ishte pjesë e një kolektivi të artit të rrugës në Hanoi, shumë kohë para famës botërore si Yung Lean dhe lëvizjeve Sad Boys apo Drain Gang. Vetëm një shfaqje modeste me katër vepra në Stokholm në vitin 2016 e kishte nxjerrë më parë punën e tij në publik; pas kësaj, ai e mbajti praktikën vizuale larg vëmendjes — me vetëdije, për ta mbajtur “të pastër”.
Ekspozita shënon një kthim të thellë në atë botë: ngjyra të pasura me linja të trasha në “Perfekt Dejt” (2025), figura prej qeramike me buzëqeshje të zgjeruar si “El Jefe” (2022) — kompozime që vetë artisti, në një intervistë të fundit për Artsy, i ka krahasuar me “punën e një njeriu të shpellave”. Gjithashtu debuton “Slåtter”, një film i shkurtër i prodhuar ekzekutiv dhe i interpretuar nga vetë Håstad, i frymëzuar nga folklori suedez, kasollja e nënës së tij dhe ilustratorët John Bauer dhe Elsa Beskow. Kush nuk mund të udhëtojë në Suedi mund ta eksplorojë ekspozitën edhe në një version të virtualizuar online.
Pjesa dërrmuese e ekspozitës u organizua pa galeristë apo kuratorë profesionistë: Håstad ndau studion e pikturës me Benjamin Reichwald, i njohur si Bladee, për tre vjet, ndërsa miku i tij i vjetër Kaj Lindhé Gimdal ndihmoi në kuratorizëm. Qëllimi, sipas tij, është të frymëzojë artistët e rinj të ndjekin të njëjtën rrugë — jo të ndërtojë një emër tregu. Një pjesë e skulpturave do të shiten më vonë përmes shtëpisë së ankandeve Bukowskis.
Me “Collected Works 2016-2026”, performancën “STORM II” të koreografuar nga Damien Jalet dhe paraqitjen e pritshme këtë muaj në Netflix, Håstad po hap, siç shkruan Hypebeast, një epokë të re — atë të artistit të plotë, përtej muzikës.
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