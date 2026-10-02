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Louvre nis fushatën e re të mbledhjes së fondeve: kërkohen 800.000 euro për restaurimin e Cour du Sphinx

Drejtori Christophe Leribault synon rreth 330 milionë euro nga burime private për planin gjigant të transformimit të muzeut, pas vjedhjes së bizhuterive të kurorës franceze

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Cour du Sphinx, krahuni Denon i Muzeut të Louvre-it në Paris
Cour du Sphinx në krahun Denon të Louvre-it. Foto: Sandra Soster / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Muzeu i Louvre-it në Paris ka nisur të enjten (1 tetor 2026) fushatën e re të mbledhjes së fondeve «Tous mécènes!» (Të gjithë mecenë!), me apelin e parë publik që synon 800.000 euro (rreth 900.000 dollarë) për restaurimin e Cour du Sphinx, oborrit të brendshëm popullor në krahun Denon — aty ku gjendet edhe Mona Lisa, siç njofton AFP.

Oborri planifikohet të shndërrohet në një hapësirë të qetë për pushim gjatë vizitës: do të zëvendësohet çatia e qelqit e vitit 1934, do të restaurohen muret e dëmtuara nga depërtimi i ujit dhe do të shtrohet një dysheme e re.

Muzeu u bën thirrje vizitorëve të propozojnë një emër të ri për hapësirën: emri aktual vjen nga Sfinksi i Tanis-it, statuja e lashtë egjiptiane e ekspozuar aty nga viti 1826 deri më 1848.

Apeli vjen në një moment kritik për institucionin. Drejtori i ri, Christophe Leribault, i cili mori detyrën pas vjedhjes së turpshme të tetorit 2025 — kur u vodhën tetë bizhuteri të kurorës franceze me vlerë rreth 100 milionë dollarë — dhe dorëheqjes së paraardhëses së tij, Laurence des Cars, ka prezantuar planin gjigant të transformimit «Louvre New Renaissance» me buxhet mbi 1 miliard euro.

Me qeverinë franceze nën presion për të shkurtuar shpenzimet publike, Leribault ka thënë se do të kërkojë rreth një të tretën e shumës, rreth 330 milionë euro, nga burime private, duke premtuar njëherësh ndërtimin e një «kulture sigurie» në muze. Sipas AFP-së, fonde tashmë po mblidhen përmes shoqatave Amis du Louvre dhe American Friends of the Louvre, ndërsa gala vjetore e mbajtur gjatë Paris Fashion Week mblodhi 1.6 milionë euro në vitin 2026.

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