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Ekspozita

Pas 13 vjetësh me Hauser & Wirth, trashëgimia e Mira Schendel kalon te Lisson dhe Gomide & Co.

Siç njofton ARTnews, trashëgimia e modernistes zvicerano-braziliane do të përfaqësohet tashmë nga galeria Lisson dhe Gomide & Co. e São Paulos.

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«Untitled», 1956, media e përzier mbi karton, Mira Schendel
«Untitled», 1956, media e përzier mbi karton, Mira Schendel (1919–1988). Foto: CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons (SMRIDDLE).

Pas 13 vjetësh përfaqësimi ekskluziv botëror nga Hauser & Wirth — që nga viti 2013 — trashëgimia e Mira Schendel, e njohur si një nga artistet më të rëndësishme braziliane të shekullit XX, kalon në duar të reja. Siç njofton ARTnews në rubrikën “On Balance” (Industry Moves, 1 tetor 2026), trashëgimia e artistës do të përfaqësohet tashmë nga galeria blu-chip Lisson, me seli në Nju Jork, dhe Gomide & Co. e São Paulos.

«Untitled», 1956, media e përzier mbi karton, Mira Schendel
«Untitled», 1956, media e përzier mbi karton, Mira Schendel (1919–1988). Foto: CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons (SMRIDDLE).

E lindur në Zvicër në vitin 1919 dhe e vendosur në São Paulo pas Luftës së Dytë Botërore, Schendel ndërtoi një trup pune thellësisht personal, duke qëndruar me vetëdije jashtë grupimeve Concretist dhe Neo-Concretist braziliane. Mori pjesë në Bienalen e parë ndërkombëtare të São Paulos më 1951 dhe njohja ndërkombëtare kulmoi me retrospektivën e madhe në Tate Modern të Londrës më 2013–2014, e cila udhëtoi më pas në Porto dhe São Paulo, si dhe me ekspozitën e MoMA-s “Tangled Alphabets” (2009) krah León Ferrari-t.

Ndryshimi i galerive vjen në një moment kur interesi institucional dhe tregtar për modernizmin brazilian është në rritje të vazhdueshme. Lisson sjell rrjetin e saj global të koleksionistëve, ndërsa Gomide & Co. e ankoron trashëgiminë në shtëpinë e saj — São Paulon — një kombinim me dy qendra që pritet t’i japë veprës së Schendel-it një shtytje të re në tregun ndërkombëtar.

Përfaqësimet e trashëgimive të artistëve janë ndër lëvizjet më domethënëse në botën e galerive, sepse vendosin kush studiohet, ekspozohet dhe koleksionohet. Me këtë kalim, një nga emrat më të çmuar të artit latin-amerikan të shekullit XX bëhet pjesë e rosters së një prej galerive më me ndikim në botë.

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