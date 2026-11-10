Zach Sieler jashtë për gjithë sezonin, mbrojtësi i Dolphins këput bicepsin në ndeshjen kundër Lions
Mbrojtësi veteran i Miami Dolphins, Zach Sieler, ka këputur bicepsin në humbjen 19-9 të së dielës ndaj Detroit Lions dhe do t’i nënshtrohet një operacioni që i mbyll sezonin, i tha Associated Press të martën një person i njohur me dëmtimin. Personi foli në kushte anonimiteti, pasi as ekipi dhe as Sieler nuk e kanë njoftuar zyrtarisht dëmtimin. ESPN ishte e para që raportoi dëmtimin, duke thënë se ai ndodhi në lojën e parë të ndeshjes së të dielës.
Rikuperimi pritet të zgjasë pesë deri në gjashtë muaj, çka do të thotë se Sieler do të humbasë pjesën e mbetur të sezonit të Dolphins.
Ajo që e bën rastin edhe më të veçantë është se ai luajti të gjithë ndeshjen e së dielës, duke regjistruar një presion ndaj kuarterbekut dhe një tackle, ndërsa vija e parë e Miamit ushtroi presion ndaj Jared Goff për pjesën më të madhe të ndeshjes.
Në këtë sezon, të tetin me radhë në Miami, Sieler ka regjistruar 24 tackle, shtatë tackle për humbje yardësh dhe dy sack. Ai është i vetmi lojtar mbi 30 vjeç në listën e Miamit, që është skuadra më e re në NFL.
Udhëheqja e tij ishte vlerësuar në tetor nga trajneri i ri Jeff Hafley, në vitin e tij të parë në krye të Dolphins, i cili e cilësoi atë si një prani të vlefshme për të dhe për lojtarët e rinj të skuadrës, si dhe si një nga njerëzit më të mirë që ka njohur.
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