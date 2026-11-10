Ekzekutimi i shqiptarit në Spanjë, detajet e atentatit që tronditi Costa Blanca-n, dyshime për vrasje me pagesë
Vrasja e një shqiptari 39-vjeçar në Orihuela Costa të Spanjës ka rikthyer vëmendjen te aktiviteti i grupeve kriminale në provincën e Alicante-s dhe atentatet e dyshuara me pagesë në zonën e Costa Blanca-s.
Shqiptari u qëllua për vdekje mëngjesin e së martës, pranë fushave të një klubi padeli në Playa Flamenca, në Orihuela Costa. Ngjarja ndodhi në prani të sportistëve dhe dëshmitarëve të tjerë, ndërsa autori, pasi qëlloi viktimën nga një distancë e afërt, u largua me shpejtësi me një monopatinë elektrike.
Sipas një analize të gazetarit Gustavo Ardid, të publikuar në mediat spanjolle që citon noa.al, mënyra e realizimit të atentatit ngre dyshime se mund të bëhet fjalë për një ekzekutim të porositur, të lidhur me krimin e organizuar. Megjithatë, motivi i vrasjes dhe personat që mund të qëndrojnë pas saj nuk janë konfirmuar zyrtarisht.
Pse Alicante është kthyer në një zonë të rëndësishme për krimin e organizuar?
Sipas analizës, provinca e Alicante-s konsiderohet një pikë strategjike për rrjetet ndërkombëtare të krimit të organizuar. Pozicioni gjeografik, lidhjet rrugore nëpërmjet autostradës A-7, afërsia me portet detare dhe aeroportet krijojnë kushte të favorshme për lëvizjen e personave dhe mallrave.
Një tjetër faktor është prania e komuniteteve të shumta ndërkombëtare në zonat turistike dhe rezidenciale të Orihuela Costa-s, Torrevieja-s dhe Benidormit. Sipas autorit, kjo mundëson që persona të lidhur me rrjete kriminale të qëndrojnë pa tërhequr vëmendjen.
Investimet në prona luksoze dhe biznese lokale përmenden gjithashtu si sektorë që mund të shfrytëzohen për pastrimin e parave të përfituara nga trafiku i drogës.
Vrasjet me pagesë dhe përplasjet mes grupeve kriminale
Në analizën e publikuar në Spanjë identifikohen tri motive kryesore që lidhen me ekzekutimet e porositura në provincën e Alicante-s.
I pari ka të bëjë me konfliktet për ngarkesat e drogës, veçanërisht kokainës dhe hashashit, kur sasi të mëdha droge vidhen, zhduken ose nuk dorëzohen sipas marrëveshjeve mes grupeve kriminale. Në këto përplasje përmenden organizata kriminale nga Europa Lindore, rrjete shqiptare dhe kolumbiane.
Motivi i dytë lidhet me kontrollin e territoreve dhe të tregjeve të shpërndarjes së drogës. Në këtë kontekst përmenden grupe kriminale nga Ballkani, vendet nordike dhe Afrika e Veriut, të cilat mund të përfshihen në përplasje me organizata rivale.
Ndërsa motivi i tretë lidhet me përdorimin e vrasësve me pagesë nga rrjete kriminale ndërkombëtare. Këta persona dyshohet se veprojnë me shpejtësi dhe përdorin mjete të lehta transporti për t’u larguar menjëherë nga vendngjarja.
Dyshimet për lidhje me rrjetet kriminale ballkanike
Media spanjolle e vendos atentatin e Orihuela Costa-s në kontekstin e pranisë së grupeve kriminale nga Ballkani në trafikun ndërkombëtar të drogës.
Sipas analizës, organizata të tilla kanë fituar rol të rëndësishëm në logjistikën dhe transportin e sasive të mëdha të kokainës në Mesdhe, ndërsa konfliktet për kontrollin e tregut mund të shoqërohen me dhunë të rëndë.
Megjithatë, deri tani nuk ka një konfirmim zyrtar që vrasja e 39-vjeçarit shqiptar të ketë lidhje me trafikun e drogës apo me ndonjë organizatë të caktuar kriminale.
Guardia Civil po heton rrethanat e atentatit, ndërsa identiteti i autorit dhe motivi i krimit mbeten për t’u zbardhur.
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