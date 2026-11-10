Red Wings rikthejnë Kasper dhe Appleton nga lista e të dëmtuarve para ndeshjes në St. Louis
Detroit Red Wings marrin frymë pak më lirshëm para ndeshjes së sontme në St. Louis. Siç njofton NHL.com në raportin e saj të statusit, sulmuesit Marco Kasper dhe Mason Appleton janë aktivizuar nga lista e të dëmtuarve dhe priten të jenë në formacion kundër Blues, në ndeshjen që nis në orën 20:00 me orën e Detroiti.
Kasper, i cili vuante një dëmtim në pjesën e sipërme të trupit, nuk ka luajtur që nga humbja hapëse e sezonit ndaj New York Rangers më 2 tetor. Trajneri Todd McLellan kujtoi se austriaku në atë ndeshje luajti vetëm një periodë e gjysmë, ndaj rikthimi i tij duhet parë me masë.
Edhe Appleton, me një dëmtim të paspecifikuar nga klubi, mungon që nga ndeshja e dytë e sezonit. Sipas McLellan, ai u dëmtua pas ndeshjes me Winnipeg dhe, ashtu si Kasper, dëmtimi ia kufizoi ndjeshëm punën gjatë rehabilitimit.
“Mendoj se do të ketë energji nga të dy”, tha McLellan, siç citon NHL.com. “E di që janë të emocionuar që do të luajnë, por duhet ta shohim me realizëm. Duhet t’i ulim pritshmëritë, por presim edhe që të jenë plot energji dhe të japin më të mirën e tyre.”
Rikthimi i dy sulmuesve vjen në një moment delikat për Detroitin, që të shtunën u mund 4-0 në Denver nga Colorado Avalanche dhe kërkon të ndalë serinë e humbjeve.
Edhe kundërshtari ka një rikthim: St. Louis Blues aktivizuan mbrojtësin Logan Mailloux, i cili bën debutimin e sezonit pikërisht kundër Red Wings, pas një operacioni në dorën e djathtë në shtator.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.