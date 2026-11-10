Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet për spiunazh në favor të Rusisë
Policia britanike ka arrestuar pranë Gloucester-it një ushtar amerikan 41-vjeçar, të dyshuar për spiunazh në favor të Rusisë.
Policia britanike ka arrestuar pranë Gloucester-it një ushtar amerikan 41-vjeçar, të dyshuar për spiunazh në favor të Rusisë, siç njofton Shqiptarja.com, duke iu referuar BBC-së. Arrestimi u bë të martën, më 10 nëntor, ndërsa ushtari dyshohet për vepra penale të lidhura me shkeljen e Ligjit britanik për Sigurinë Kombëtare.
Sipas të njëjtit njoftim, autoritetet nuk kanë bërë publike detaje të tjera për rastin. Nuk dihet emri, grada apo njësia e ushtarit të arrestuar, dhe as se çfarë informacioni dyshohet se ai i ka kaluar Rusisë.
Për arrestimin ka reaguar edhe drejtori i FBI-së, Kash Patel, i cili e cilësoi atë si një arrestim të rëndësishëm që lidhet me dyshime për spiunazh. Ai theksoi se spiunazhi mbetet një shqetësim i madh për Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre, si dhe se FBI-ja nuk toleron askënd që thyen betimin ndaj Shteteve të Bashkuara dhe rrezikon sigurinë kombëtare të SHBA-së dhe të partnerëve.
Rasti ka tërhequr vëmendjen për shkak të profilit të personit të arrestuar dhe natyrës së dyshimeve, por përtej këtyre elementeve autoritetet nuk kanë dhënë deri tani hollësi të tjera publike.
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