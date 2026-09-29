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Serbia

Zaharova: Moska e ndjek me kujdes situatën në Serbi para zgjedhjeve — vlerëson “kontributin personal” të Vuçiçit

Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse konfirmon gatishmërinë për bashkëpunim të ngushtë me Beogradin dhe uron qytetarët serbë për suksesin në "zgjedhjen e rëndësishme" që i pret

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Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zaharova. Foto: Sputnik/Profimedia

Rusia e ndjek me kujdes situatën në Serbi, ku në fund të tetorit do të mbahen zgjedhjet, dhe konfirmon gatishmërinë për bashkëpunim të ngushtë me Beogradin për të gjitha çështjet, deklaroi sot zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zaharova, siç njofton Nova.rs.

“E ndjekim me kujdes situatën në Serbinë miqësore, e cila po përgatitet për zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe më pas për ato presidenciale”, thuhet në komentin e Zaharovës të publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Jashtme ruse, sipas raportimit të Nova.rs.

Zëdhënësja ruse shtoi se Moska konfirmon gatishmërinë për vazhdimin e bashkëpunimit të ngushtë dhe thelbësor me udhëheqjen e Serbisë për të gjitha çështjet e agjendës bilaterale, rajonale dhe ndërkombëtare. “Marrëdhëniet tona mbështeten në traditat e forta vëllazërore, në një këndvështrim të ngjashëm për botën dhe në respektimin e vlerave të vërteta. Jemi të bindur se vazhdimësia e marrëdhënieve do t’i shërbejë interesave kombëtare të të dyja vendeve, si dhe forcimit të paqes dhe stabilitetit në Ballkan”, deklaroi Zaharova.

Moska u dëshiron sukses dhe begati qytetarëve të Serbisë, të cilët do të duhet të bëjnë një zgjedhje të rëndësishme, tha ajo, duke vlerësuar “kontributin personal” të ish-presidentit Aleksandar Vuçiç në zhvillimin e marrëdhënieve të dy vendeve, të cilat mbahen në nivel të lartë “në kushtet e presionit të vazhdueshëm e të fortë mbi Beogradin, nga i cili kërkohet kot të heqë dorë nga miqësia me Rusinë”, siç transmeton agjencia Interfaks e cituar nga Nova.rs.

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