Zbulohen prapaskenat e konfliktit mes Kanye West dhe familjes Kardashian
Një nga përplasjet më të tensionuara mes Kanye West dhe familjes Kardashian nuk u transmetua kurrë në ekran, pavarësisht se zgjati rreth 30 minuta dhe ndodhi gjatë xhirimeve të reality show-t “Keeping Up With the Kardashians”.
Detajet janë zbuluar nga Farnaz Farjam, ish-producentja ekzekutive e programit, në një rrëfim për biografinë e re të Kim Kardashian, “Citizen Kim”, shkruar nga Jonathan Van Meter.
Sipas Farjam, incidenti ndodhi në tetor të vitit 2020, gjatë festimit të ditëlindjes së Caitlyn Jenner. Kanye mbërriti në shtëpinë e saj së bashku me bashkëshorten e atëhershme, Kim Kardashian, por situata mori shpejt një drejtim të papritur.
Producentja tregoi se reperi nisi të përballej ashpër me Kris Jenner dhe anëtarët e tjerë të familjes, duke i pyetur përse nuk e kishin mbështetur në fushatën e tij presidenciale të vitit 2020.
Ajo shtoi se e gjithë përplasja zgjati rreth 30 minuta dhe ishte domethënëse për të kuptuar dinamikën e marrëdhënieve mes tyre.
“I gjithë ai debat 30-minutësh ishte shumë domethënës, por na u desh ta hiqnim gjatë montazhit”, shpjegoi producentja.
Kështu, pavarësisht se ngjarja ndodhi gjatë xhirimeve, publiku nuk pati mundësinë të shihte drejtpërdrejt përplasjen.
Edhe pse debati nuk u transmetua, shikuesit patën mundësi të shihnin pasojat emocionale të krizës martesore të Kim Kardashian në sezonin e 20-të dhe të fundit të reality show-t.
Në një nga skenat, Kim shihej duke qarë përpara motrave të saj, Kourtney, Kendall dhe Kylie Kardashian, ndërsa fliste për vështirësitë që po kalonte në martesën me Kanye West.
“Unë sinqerisht nuk mund ta bëj më këtë”, u shpreh ajo mes lotësh, duke lënë të kuptohej se kishte arritur në kufijtë e saj emocionalë.
Një tjetër çështje që kishte krijuar tension mes çiftit ishte dëshira e Kanye për t’u zhvendosur në Wyoming. Kim shpjegoi se nuk mund ta ndiqte në çdo hap të jetës së tij dhe se ai kishte nevojë për një bashkëshorte që mund ta mbështeste në çdo vendim dhe ta shoqëronte kudo.
Këto rrëfime pasqyronin vështirësitë e një martese që, në atë periudhë, po shkonte drejt fundit.
Kim Kardashian dhe Kanye West u martuan në vitin 2014 dhe kanë së bashku katër fëmijë: North, Saint, Chicago dhe Psalm.
Problemet mes tyre u bënë gjithnjë e më të dukshme gjatë vitit 2020. Sipas rrëfimit të përfshirë në biografinë e re, një tjetër moment i vështirë për çiftin erdhi pasi Kanye u përball me një formë të rëndë të COVID-19.
Kim tregoi se ishte kujdesur për të gjatë sëmundjes, por pas rikuperimit, reperi u largua drejt fermës së tij në Wyoming, ku kaloi periudha të gjata larg saj dhe fëmijëve.
Në shkurt të vitit 2021, Kim paraqiti kërkesën për divorc, pas gati shtatë vitesh martesë. Divorci i tyre u finalizua në nëntor të vitit 2022.
Zbulimi i ish-producentes sjell një tjetër këndvështrim mbi periudhën e vështirë që përjetoi çifti, duke treguar se disa prej momenteve më të tensionuara të marrëdhënies së tyre mbetën jashtë ekranit.
Biografia “Citizen Kim” pritet të publikohet më 27 tetor dhe premton të zbulojë më shumë detaje mbi jetën personale dhe rrugëtimin e yllit të reality show-t, Kim Kardashian.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.