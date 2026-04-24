EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998
BTC $77,821 ▲ +0.04% ETH $2,315 ▼ -0.88% XRP $1.4321 ▲ +1.17% SOL $85.4500 ▼ -0.21%
Bota

Zbulohet emaili i Pentagonit/ SHBA plan të përjashtojë Spanjën nga NATO pas përçarjes për Iranin

· 2 min lexim

Nje email i brendshëm i Pentagonit përshkruan opsionet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndëshkojnë aleatët e NATO-s që i konsideron të dështuar në mbështetjen e operacioneve amerikane në luftën me Iranin, raporton Reuters.

Sipas një zyrtari amerikan që foli për Reuters në kushte anonimiteti, ndër opsionet e diskutuara përfshihet edhe pezullimi i pjesëmarrjes së Spanjës në NATO, si dhe rishikimi i qëndrimit amerikan ndaj pretendimeve të Mbretërisë së Bashkuar mbi ishujt Falkland.

Dokumenti shpreh zhgënjim për atë që cilësohet si mungesë gatishmërie nga disa aleatë për t’i dhënë SHBA-së akses, të drejta bazash dhe fluturime mbi territor, të cilat konsiderohen “parakusht kyç për NATO-n”. Sipas zyrtarit, këto opsione po qarkullojnë në nivele të larta brenda Pentagonit.

Një nga propozimet përfshin largimin e vendeve “problematike” nga poste të rëndësishme brenda NATO-s.

Presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar ashpër aleatët për mosdërgimin e forcave detare për të ndihmuar në hapjen e Ngushticës së Hormuzit, që u mbyll për lundrimin ndërkombëtar pas nisjes së luftës më 28 shkurt. Ai ka lënë të kuptohet gjithashtu se po shqyrton mundësinë e tërheqjes së SHBA-së nga NATO, edhe pse emaili nuk rekomandon një hap të tillë dhe as mbylljen e bazave amerikane në Evropë.

I pyetur në lidhje me emailin, zëdhënësi i Pentagonit, Kingsley Wilson, tha: “Siç e ka thënë Presidenti Trump, pavarësisht gjithçkaje që Shtetet e Bashkuara kanë bërë për aleatët e tyre në NATO, ata nuk kanë qëndruar pranë nesh. Departamenti i Mbrojtjes do të sigurojë që presidenti të ketë mundësi të besueshme në mënyrë që aleatët të mos jenë më ‘tigra letre’, por të bëjnë detyrën e tyre. Nuk kemi komente të mëtejshme mbi diskutimet e brendshme mbi këtë çështje”, shtoi ai.

