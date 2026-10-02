Zelenski: Putini u ka thënë gjeneralëve të braktisin rregullat e luftës — “nuk ka më rregulla”
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenski ka deklaruar për gazetën britanike Financial Times se Vladimir Putini u ka dhënë urdhër gjeneralëve të tij të braktisin rregullat e luftës dhe të përshkallëzojnë sulmet ndaj infrastrukturës civile të Ukrainës.
Sipas Zelenskit, shërbimet ukrainase të inteligjencës kanë përgjuar urdhrin e Putinit që ushtrisë ruse t’i “hiqen dorezat” — siç njofton Financial Times, presidenti rus u ka thënë komandantëve të tij se “nuk ka më rregulla”.
Urdhri, sipas inteligjencës së Kievit, synon përshkallëzimin e sulmeve ndaj infrastrukturës thelbësore civile: shkollave, spitaleve, rrjeteve të telekomunikacionit dhe qendrave të të dhënave.
Zelenski e dha intervistën për Financial Times në vendin ku një dron reaktiv rus goditi të enjten një shkollë në Kiev — nxënësit dhe stafi ndodheshin në strehimore në momentin e goditjes dhe nuk pati viktima, sipas agjencisë AP.
Deklarata vjen në një moment kur Kievi po përballet me sulme ruse gati të pandërprera, ditë e natë, dhe pak pasi dronë rusë goditën edhe Urën Jugore mbi lumin Dnieper — një sulm që është raportuar veçmas.
Sipas Financial Times, Zelenski e sheh këtë urdhër si provë se Moska ka vendosur të heqë dorë nga çdo kufizim në fushatën ajrore, ndërsa Ukraina kërkon nga partnerët më shumë raketa për mbrojtjen ajrore përpara dimrit.
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