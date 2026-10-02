Rusia thërret 120,000 rekrutë këtë vjeshtë, premton sërish se nuk do t’i dërgojë në luftë në Ukrainë
Rusia po përgatit thirrjen e vjeshtës për rreth 120,000 rekrutë të rinj, të cilët do të nisen drejt njësive ushtarake nga 10 tetori, ndërsa Moska premton sërish se ata nuk do të dërgohen për të luftuar në Ukrainë — një premtim që, siç kujton The Kyiv Independent, është thyer edhe më parë.
Njoftimi u dha nga gjeneralkoloneli Yevgeny Burdinsky, kreu i departamentit të mobilizimit në Shtabin e Përgjithshëm rus, i cili tha se rekrutët do të nisen nga pikat e grumbullimit drejt vendeve të shërbimit më 10 tetor dhe se nuk do të caktohen për detyra luftarake në Ukrainë apo në katër rajonet pjesërisht të okupuara që Moska pretendon se i ka aneksuar.
Kjo nuk është hera e parë që Kremlini jep një garanci të tillë. Në fillim të marsit 2022, Vladimir Putin tha vazhdimisht në intervista se rekrutët nuk po dërgoheshin për të marrë pjesë në pushtim — por vetëm pak ditë më vonë Ministria ruse e Mbrojtjes pranoi se disa rekrutë kishin përfunduar në Ukrainë dhe ishin kapur. Kremlini më pas tha se Putini kishte urdhëruar prokurorët ushtarakë të hetonin dhe të ndëshkonin zyrtarët që kishin shkelur udhëzimet e tij për t’i mbajtur rekrutët larg luftës.
Edhe pa u dërguar zyrtarisht në Ukrainë, rekrutët rusë u përfshinë drejtpërdrejt në luftë gjatë inkursionit ukrainas të vitit 2024 në rajonin e Kurskut, ku disa prej tyre u kapën nga forcat ukrainase. Grupet e të drejtave dhe raportimet e pavarura kanë dokumentuar gjithashtu raste kur rekrutët janë shtyrë të nënshkruajnë kontrata ushtarake, pas së cilave mund të dërgohen ligjërisht në zona luftarake.
Thirrja e fundit nuk përbën një mobilizim të ri masiv dhe është më e vogël se rekrutimi i vjeshtës së vitit të kaluar, kur u thirrën 135,000 të rinj. Mbi 141,000 u dërguan në shërbim gjatë thirrjes së pranverës 2026, ndërsa një dekret i Putinit i dhjetorit e caktoi totalin e planifikuar të rekrutimit për vitin 2026 në 261,000 persona.
Që nga 1 janari 2026, Rusia kaloi në sistemin e rekrutimit gjatë gjithë vitit, që u lejon autoriteteve të përpunojnë rekrutët gjatë gjithë vitit — megjithatë, dërgimi fizik në njësitë ushtarake vazhdon të bëhet në periudhat tradicionale të pranverës dhe vjeshtës.
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