Dronë ukrainas godasin infrastrukturën e naftës në Volgograd dhe Samara të Rusisë; raportohet për zjarre në të dyja objektet
Forcat ukrainase goditën gjatë natës me dronë dy objekte të rëndësishme të infrastrukturës ruse të naftës — rafinerinë e naftës në Volgograd dhe stacionin e shpërndarjes së naftës pranë vendbanimit Prosvet në rajonin e Samarës — me zjarre të raportuara në të dyja objektet, siç njofton The Kyiv Independent.
Fakti i ri më i rëndësishëm është goditja e stacionit të shpërndarjes së naftës në Samara: impianti pranë Prosvet është një nyje kyçe e tubacionit Druzhba, ku përzihen llojet e ndryshme të naftës për të prodhuar përzierjen Urals — nafta kryesore e eksportit rus. Aktivisti Serhii Sternenko dhe kanali monitorues Exilenova Plus identifikuan stacionin si objektivin e mundshëm të sulmit, ndërsa pas goditjes u raportuan zjarre si atje, ashtu edhe në Volgograd.
Rafineria e naftës në Volgograd, në pronësi të gjigantit rus Lukoil, ka një kapacitet përpunimi prej rreth 15 milionë tonësh në vit dhe renditet ndër rafineritë më të mëdha të vendit.
Stacioni i Samarës nuk është goditur për herë të parë. Sipas The Kyiv Independent, që i referohet një burimi të Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës (SBU), në prill një sulm ukrainas shkaktoi një zjarr të madh në stacion dhe dëmtoi pesë cisterna me nga 20,000 metra kub naftë secila. Gazeta shkruan se nuk e ka verifikuar në mënyrë të pavarur dëmin e shkaktuar nga sulmet e fundit.
Presidenti Volodymyr Zelensky tha më 1 tetor se forcat ukrainase kishin goditur me sukses një objekt nafte në rajonin e Samarës, në kuadër të fushatës së sulmeve me rreze të gjatë ndaj objektivave ushtarake dhe energjetike ruse.
Kievi ka intensifikuar muajt e fundit sulmet me dronë ndaj rafinerive, depozitave dhe infrastrukturës së transportit të naftës ruse, me synimin për të ndërprerë furnizimet me karburant të ushtrisë ruse dhe për të ulur të ardhurat energjetike të Moskës — burimi kryesor i financimit të luftës.
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