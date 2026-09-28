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Ukraina

Zelenski: Sulmet ruse gjatë natës vranë 2 persona në rajonin e Kievit dhe plagosën 28 në Kharkiv, mes tyre 9 fëmijë

Presidenti ukrainas falënderoi aleatët dhe kërkoi "vendime të qarta" për mbrojtjen ajrore, mbështetjen energjetike dhe ndihmë për buxhetin.

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Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy ka deklaruar mëngjesin e së hënës (28 shtator) se Rusia ka sulmuar rajonet e Ukrainës gjatë gjithë natës e deri në mëngjes, duke shkaktuar viktima dhe dëme të konsiderueshme. Siç njofton Indian Economic Observer, duke cituar agjencinë ANI, një ndërtesë shumëkatëshe banimi në Kharkiv u godit nga sulmet — katet e dytë dhe të katërt u shkatërruan pjesërisht — ndërsa 28 persona u plagosën, përfshirë nëntë fëmijë.

Sipas të njëjtit raportim, dy persona u vranë në rajonin e Kievit, njëri prej tyre shtetas i Azerbajxhanit. Në kryeqytetin Kiev, dronët shkaktuan dëme në ndërtesa banimi, në infrastrukturën e komunikimit dhe në pika karburanti: një kafe e zakonshme u shkatërrua dhe një treg ushqimesh u dogj.

Sulmet u shtrinë edhe më gjerë. Në rajonin e Odesës u godit një anije me flamurin e Palaut, ndërsa në rajonin e Zhytomyrit u dëmtua një fabrikë akulloresh. Ndërtesa banimi u goditën gjithashtu në rajonet Sumy, Rivne, Kharkiv dhe Odesa, ndërsa infrastruktura kritike u vu në shënjestër në rajonet Vinnytsia, Dnipro, Khmelnytskyi dhe Zaporizhzhia.

Në reagimin e tij, Zelenski falënderoi mbështetësit e Ukrainës dhe kërkoi “vendime të qarta” nga aleatët: forcimin e mbrojtjes ajrore, mbështetje për sistemin energjetik dhe ndihmë për buxhetin e vendit.

Ministria ruse e Mbrojtjes, nga ana tjetër, pretendon përmes agjencisë TASS se gjatë natës ka rrëzuar 254 dronë ukrainas mbi 16 rajone, Krimenë dhe detet e Zi e Azov, dhe se forcat ruse kanë kryer sulme grupore me dronë ndaj qendrave logjistike dhe infrastrukturës portuale në Ukrainë — përfshirë qendrat e të dhënave Ukrtelecom dhe DreamLine në Kiev, infrastrukturën e karburantit, bazën ajrore Vasylkiv, qendrën logjistike Nova Poshta në Odesë dhe dy anije ngarkese.

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