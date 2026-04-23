Zelensky: Konflikti me Iranin rrit rrezikun për Ukrainën që të sigurojë mbrojtje raketore
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky deklaroi se Ukraina mund të përballet me rreziqe në sigurimin e mbrojtjes antiraketë amerikane nëse lufta në Iran vazhdon për një periudhë të gjatë kohore.
Zelensky tha se Ukraina mori një numër të kufizuar armësh të tilla sepse prodhimi amerikan ishte i kufizuar, por deri më tani nuk kishte përjetuar ndërprerje në furnizime ose në ofrimin e informacionit.
Zelensky tha se Ukraina ishte në gjendje të siguronte armë amerikane përmes programit PURL, sipas të cilit vendet e NATO-s mund të financojnë blerjen e armëve për Kievin
