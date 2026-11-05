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Ukraina

Zelensky pas bisedës me Witkoff dhe Kushner: bisedimet trepalëshe në nivel ekipesh brenda një jave, garancitë e sigurisë duhet të jenë të hekurta

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White House staff pose for photos in the Rose Garden, Tuesday, May 6, 2025. (Official White House Photo by Daniel Torok)

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky njoftoi të mërkurën, më 4 nëntor, me një postim në X, se zhvilloi një bisedë shumë të detajuar, rreth një orë e gjysmë, me të dërguarit e presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, siç njofton agjencia ANI.

“Po përgatitemi për një format trepalësh në nivel ekipesh mes Ukrainës, Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë — që do të zhvillohet brenda më pak se një jave”, tha Zelensky. Sipas njoftimit të mëparshëm të Witkoff-it, të cituar edhe nga Kyiv Independent, Washingtoni do të ndërmjetësojë bisedimet e nivelit të punës në Abu Dhabi më 10-11 nëntor, me fokus marrëveshjet e sigurisë pas luftës, uljen e tensioneve, çështjet humanitare dhe hapat drejt një marrëveshjeje paqeje.

“Negociatat duhet të ecin me shpejtësi të plotë për t’i dhënë fund kësaj lufte sa më shpejt. Ukraina është e gatshme të hedhë hapat e nevojshëm. Propozimet tona janë të qarta dhe ia kemi përcjellë palës amerikane”, tha ai, siç raporton Demócrata.

Mbrojtja ajrore mbetet përparësi kyçe, theksoi Zelensky: “Kemi nevojë për raketa interceptuese për sistemet Patriot, për të mbrojtur jetët nga sulmet ruse”. Sipas ANI, në bisedë u prekën edhe furnizimet për mbrojtjen ajrore dhe formati i “Drone Deal” me SHBA-në.

“Paqja nuk ka alternativë dhe garancitë e sigurisë pas luftës duhet të jenë vërtet të hekurta. Po punojmë që kjo të ndodhë”, shtoi ai, duke falënderuar Washingtonin për mbështetjen. Zelensky përmendi edhe takimin përmbajtësor të mbajtur po atë ditë në Bruksel me përfaqësues të Ukrainës, SHBA-së, BE-së, Francës, Britanisë, Gjermanisë, NATO-s, Bankës Botërore dhe biznesit global, me fokus rimëkëmbjen e Ukrainës pas luftës; sipas raportimeve, të premten në Bruksel pritet një takim tjetër për garancitë e sigurisë, ndërsa burime të Shërbimit Evropian të Veprimit të Jashtëm kanë sqaruar se BE-ja nuk do të marrë pjesë në takimet e Abu Dhabit, të cilat mbeten trepalëshe, siç raporton Demócrata.

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