Karnıyarık turke — patëllxhanë të mbushur me mish të grirë, domate dhe speca
Pjata klasike turke me patëllxhanë të zbutur që mbushen me mish të grirë, qepë, domate dhe majdanoz — shërbehet e nxehtë me pilaf dhe cacik.
Hyrje: Karnıyarık, që në turqisht do të thotë “bark i çarë”, është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës turke: patëllxhanët hapen në mes dhe mbushen me mish të grirë të gatuar me qepë, domate dhe erëza, pastaj piqen në furrë në salcën e tyre. Është motra me mish e imam bajalldisë dhe shërbehet tradicionalisht me pilaf orizi dhe cacik.
Përbërësit (për 4 porcione):
– 4 patëllxhanë mesatarë (rreth 1 kg)
– 300 g mish të grirë viçi ose qengji
– 2 qepë mesatare, të grira imët
– 2 domate të pjekura, të grira, plus 1 domate për feta sipër
– 2 speca jeshilë të gjatë (njëri për mbushjen, tjetri për sipër)
– 2 thelpinj hudhër, të shtypur
– 1 lugë gjelle salcë domateje (koncentrat), plus 1 lugë çaji për salcën e tavës
– 4–5 lugë gjelle vaj ulliri ose vaj luledielli
– Kripë (edhe për ujin e njomjes), piper të zi dhe pak spec të kuq pluhur
– Gjysmë tufe majdanoz, i grirë
– 200 ml ujë të nxehtë
Koha e përgatitjes: 30 minuta (përfshirë njomjen). Koha e gatimit: 35–40 minuta. Porcione: 4.
Përgatitja:
1. Qërojini patëllxhanët me shirita për së gjati, duke lënë bishtin. Zhytini në ujë të kripur për 20–30 minuta që t’u dalë hidhësia, pastaj thajini mirë me letër kuzhine.
2. Skuqini patëllxhanët në vaj të nxehtë nga të gjitha anët derisa të zbuten dhe të marrin ngjyrë të artë (8–10 minuta) dhe vendosini në një tavë furre. Për variant më të lehtë, mund t’i piqni në furrë në 200°C për 20 minuta, të lyer me vaj.
3. Në të njëjtin tigan skuqni qepën derisa të zbutet, shtoni mishin e grirë dhe gatuajeni duke e thërrmuar derisa të ndryshojë ngjyrë.
4. Shtoni hudhrën, specin jeshil të grirë, domatet, salcën e domates dhe erëzat. Gatuajeni 8–10 minuta derisa lëngu të trashet pak, hiqeni nga zjarri dhe përzieni majdanozin.
5. Hapni një çarje për së gjati në mes të çdo patëllxhani, pa e prerë lëkurën poshtë, dhe hapeni lehtë me lugë për të krijuar vend për mbushjen.
6. Mbushni secilin patëllxhan bujarisht me përzierjen e mishit dhe sipër vendosni nga një fetë domateje dhe një shirit speci jeshil.
7. Holloni 1 lugë çaji salcë domateje në 200 ml ujë të nxehtë dhe hidheni në tavë, rreth patëllxhanëve.
8. Piqeni në furrë të parangrohur në 180°C për 25–30 minuta, derisa patëllxhanët të jenë plotësisht të butë.
9. Lërini të pushojnë 5 minuta dhe shërbejini të nxehtë, me pilaf orizi dhe cacik anash.
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