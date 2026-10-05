Zerde tradicionale — ëmbëlsira osmane me oriz dhe shafran
Puding i artë orizi me shafran, i zbukuruar me arra pishe dhe fruta të thata — ëmbëlsira festive e traditës osmane, e lehtë dhe aromatike.
Zerde është ëmbëlsira tradicionale osmane e orizit me shafran — një puding i artë, aromatik dhe festiv, që për shekuj ka zbukuruar sofrat e festave në Ballkan dhe Lindjen e Mesme. Ngjyra e saj e artë vjen nga shafrani, ndërsa zbukurimi me arra pishe, rrush të thatë dhe fara shege i jep asaj pamjen festive. Është ëmbëlsirë e lehtë, pa qumësht e pa vezë, ideale për t’u servirur e ftohtë.
Koha e përgatitjes: rreth 10 minuta | Koha e gatimit: rreth 30 minuta (+ ftohja) | Porcione: 6
Përbërësit
- 100 g oriz
- 1.5 litra ujë
- 200 g sheqer
- 1 lugë çaji shafran (fije)
- 1 lugë gjelle ujë trëndafili (opsionale)
- 2 lugë gjelle niseshte misri, të tretura në 4 lugë gjelle ujë të ftohtë
- Për zbukurim: 2 lugë gjelle arra pishe, 2 lugë gjelle rrush të thatë, fara shege
Hapat e përgatitjes
- Lani orizin nën ujë të ftohtë dhe vendoseni të ziejë në 1.5 litra ujë, në zjarr mesatar, për rreth 20 minuta, derisa kokrrat të zbuten plotësisht dhe të fillojnë të shpërbëhen.
- Shtoni sheqerin dhe përziejini mirë derisa të shkrihet plotësisht.
- Shafranin treteni në 2–3 lugë gjelle ujë të nxehtë dhe hidheni në tenxhere — përzierja merr ngjyrën e artë karakteristike. (Nëse nuk keni shafran, një majë luge shafran indie/turmerik jep ngjyrën, por aroma do të ndryshojë.)
- Shtoni niseshtenë e tretur në ujë të ftohtë, duke e hedhur ngadalë e duke përzier vazhdimisht, dhe ziejini edhe 5 minuta derisa masa të trashet si krem.
- Hiqeni nga zjarri, shtoni ujin e trëndafilit (nëse e përdorni) dhe lëreni të ftohet pak.
- Hidheni në tasa ose gota ëmbëlsire, lëreni të ftohet plotësisht dhe vendoseni në frigorifer për të paktën 2 orë.
- Para servirjes, zbukurojeni me arra pishe, rrush të thatë dhe fara shege.
Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
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