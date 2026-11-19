Umm Ali egjiptiane — ëmbëlsira e ngrohtë me brumë sfoliatë, qumësht dhe arra
Ëmbëlsira kombëtare e Egjiptit — copa brumi të pjekura, të zhytura në qumësht të ngrohtë me vanilje dhe të mbuluara me arra, pistakë e rrush të thatë, shërbehet e ngrohtë drejt nga tava.
Hyrje
Umm Ali (e njohur edhe si Om Ali) është ëmbëlsira më e dashur e Egjiptit, një puding i ngrohtë buke që përgatitet prej shekujsh. Copa brumi sfoliatë të pjekura zhyten në qumësht të ëmbël me vanilje, mbulohen me arra, kokos dhe rrush të thatë dhe piqen derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë. Rezultati është një ëmbëlsirë kremoze brenda dhe lehtë krokante sipër, që shërbehet gjithmonë e ngrohtë.
Përbërësit (për 6 porcione)
- 500 g brumë sfoliatë (ose kroasanë / peta të pjekura)
- 1 litër qumësht i plotë
- 200 ml krem pana (ajkë e ëmbël për gatim)
- 150 g sheqer
- 1 lugë çaji ekstrakt vaniljeje
- 1/2 lugë çaji kanellë pluhur
- 100 g rrush i thatë
- 50 g kokos i grirë
- 80 g arra dhe lajthi të grira trashë
- 50 g pistakë të grira, për zbukurim
- 30 g gjalpë, në copa të vogla
Koha: përgatitja 15 minuta; gatimi 35 minuta; gjithsej rreth 50 minuta. Porcione: 6.
Përgatitja
- Nxeh furrën në 180°C. Hap brumin sfoliatë në një tavë dhe piqe 15–20 minuta, derisa të fryhet dhe të marrë ngjyrë të artë. Lëre të ftohet pak dhe thyeje me duar në copa mesatare.
- Vendos copat e brumit në një tavë balte ose tavë qelqi për furrë (rreth 25–28 cm). Shpërnda sipër rrushin e thatë, kokosin e grirë dhe gjysmën e arrave e lajthive.
- Në një tenxhere ngroh qumështin me kremin, sheqerin, vaniljen dhe kanellën në zjarr mesatar, duke e përzier derisa sheqeri të tretet plotësisht. Mos e lër të vlojë.
- Hidh qumështin e ngrohtë mbi brumë, në mënyrë të njëtrajtshme. Lëre 10 minuta, që brumi ta thithë mirë lëngun.
- Shpërnda sipër pjesën tjetër të arrave dhe copat e gjalpit. Nëse dëshiron sipërfaqe më kremoze, shto edhe 2–3 lugë krem pana sipër.
- Piqe në 180°C për 20–25 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë dhe skajet të jenë lehtë krokante.
- Nxirre nga furra, zbukuroje me pistakët e grira dhe lëre të pushojë 5 minuta. Shërbeje të ngrohtë, me lugë, drejt nga tava.
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