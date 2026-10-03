Zgjedhjet lokale, Balla mbledh Asamblenë e Zgjeruar të PS Kavajë dhe kërkon fitoren e Bashkisë: Kemi përgjegjësinë t’i
Drejtuesi Politik i Partisë Socialiste për Qarkun e Tiranës, Taulant Balla, ka mbledhur Asamblenë e Zgjeruar të PS Kavajë, ku ka nisur puna për përgatitjen e zgjedhjeve vendore të pranverës së vitit 2027.
Në fokus të diskutimeve ka qenë nevoja për një drejtim të ri të Bashkisë Kavajë, me theks te përmirësimi i shërbimeve publike, rritja e investimeve në infrastrukturë, arsim dhe mjedise sportive, si dhe zhvillimi i turizmit dhe agroturizmit.
Balla tha se këto fusha duhet të shërbejnë edhe si mundësi për rritjen e ekonomisë lokale dhe të të ardhurave për banorët e Kavajës.
Ai deklaroi gjithashtu se duhet të ketë transparencë mbi përdorimin e fondeve dhe pronave publike, duke kërkuar që të hidhet dritë mbi atë që ai i cilësoi si abuzime të administrimit të bashkisë.
Sipas Ballës, në javët në vijim do të nisë edhe procesi për përzgjedhjen e kandidatit për Kryetar të Bashkisë Kavajë dhe të këshilltarëve bashkiakë.
“Qytetari i parë i Kavajës duhet të jetë çdo ditë në shërbim të qytetarëve”, u shpreh Balla.
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