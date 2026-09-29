Tiranë 26°C · Pjesërisht vranët 29 Shtator 2026
S&P 500 7,674 ▼0.13%
DOW 51,255 ▼0.44%
NASDAQ 26,838 ▲0.07%
NAFTA 91.29 ▼1.41%
ARI 4,197 ▲0.69%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $83,519 ▲ +0.58% ETH $2,697 ▲ +1.02% XRP $1.5311 ▲ +3.02% SOL $119.5200 ▲ +1.11%
S&P 500 7,674 ▼0.13 % DOW 51,255 ▼0.44 % NASDAQ 26,838 ▲0.07 % NAFTA 91.29 ▼1.41 % ARI 4,197 ▲0.69 % S&P 500 7,674 ▼0.13 % DOW 51,255 ▼0.44 % NASDAQ 26,838 ▲0.07 % NAFTA 91.29 ▼1.41 % ARI 4,197 ▲0.69 %
EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1373 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9459 EUR/ALL 91.9857 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5171 EUR/TRY 55.7296 EUR/JPY 178.99 EUR/CAD 1.6110
29 Sht 2026
Breaking
Kuvendi heq imunitetin për Konstantopoulou dhe Polakis, e ruan për dy ministrat Patoulis pas referimit nga Georgiadis: “Unë e kërkova vetë kontrollin — t’i jepet fund antropofagjisë” Filipçe: Mickoski nuk ka ndërmend ta vazhdojë rrugën evropiane — “do të mbetemi të izoluar” “Ambicia jonë, jo vetëm të jemi anëtarë të NATO-s”- 75 oficerë nga Shqipëria e Kosova nisin tre kurset profesionale, Lëvizte me armën plot, arrestohet 31-vjeçari, i sekuestrohet pistoleta dhe 14 fishekë
Menu
Sporti

Zyrtare: Alberto Gilardino është trajneri i ri i Parmës

· 1 min lexim

Rikthimi i një ish-ylli. Tani është zyrtar: Parma ka emëruar Alberto Gilardinon si trajner kryesor; ai më parë ka luajtur 116 ndeshje dhe ka shënuar 56 gola me fanellën verdheblu midis viteve 2002 dhe 2005.

“Alberto Gilardino është trajneri i ri i Parma Calcio 1913,” thuhet në deklaratën e klubit emilian. “Trajneri i ri i ekipit të parë të meshkujve ka nënshkruar një kontratë që zgjat deri në fund të sezonit 2026/27, me mundësinë që klubi ta zgjasë marrëveshjen për dy sezone të tjera.”

Fitues i Kupës së Botës me kombëtaren në vitin 2006, Gilardino shkëputi të hënën kontratën me Pisën – ku ishte shkarkuar në shkurt të vitit 2026 – dhe tani merr drejtimin e Parmës pas largimit të Carlos Cuestas.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu