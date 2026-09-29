Zyrtare: Alberto Gilardino është trajneri i ri i Parmës
Rikthimi i një ish-ylli. Tani është zyrtar: Parma ka emëruar Alberto Gilardinon si trajner kryesor; ai më parë ka luajtur 116 ndeshje dhe ka shënuar 56 gola me fanellën verdheblu midis viteve 2002 dhe 2005.
“Alberto Gilardino është trajneri i ri i Parma Calcio 1913,” thuhet në deklaratën e klubit emilian. “Trajneri i ri i ekipit të parë të meshkujve ka nënshkruar një kontratë që zgjat deri në fund të sezonit 2026/27, me mundësinë që klubi ta zgjasë marrëveshjen për dy sezone të tjera.”
Fitues i Kupës së Botës me kombëtaren në vitin 2006, Gilardino shkëputi të hënën kontratën me Pisën – ku ishte shkarkuar në shkurt të vitit 2026 – dhe tani merr drejtimin e Parmës pas largimit të Carlos Cuestas.
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