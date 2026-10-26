Zyrtarët e Trump mbështesin kandidaturën e Orban për sekretar të përgjithshëm të OKB-së
Zyrtarët në administratën Trump po mbështesin emërimin e ish-kryeministrit hungarez Viktor Orban për postin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-së, sipas një raporti nga Wall Street Journal.
Gazeta raporton se Orban mund të jetë një kandidat i përbashkët amerikan, rus dhe kinez, dhe se burime në të tre vendet kanë konfirmuar se administrata Trump po e mbështet kandidaturën e tij.
Orban humbi pushtetin në zgjedhjet parlamentare të Hungarisë në prill, kur partia Tisza e Peter Magyar e mundi atë pas 16 vitesh qeverisje me një shumicë absolute.
Politikat e tij të djathta ekstreme, të ashpra kundër migracionit dhe euroskeptike, së bashku me rënien e sundimit të ligjit në Hungari, tensionuan marrëdhëniet me aleatët perëndimorë, përfshirë Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Megjithatë, Orban mbajti lidhje të ngushta me Donald Trump, Vladimir Putin dhe Presidentin kinez Xi Jinping.
Që nga zgjedhjet, autoritetet hungareze kanë nisur hetime për mashtrim dhe korrupsion ndaj disa anëtarëve të ish-qeverisë së Orban-it. Dy ish-ministra dhe ish-guvernatori i Bankës Kombëtare të Hungarisë janë nën arrest dhe autoritetet mund të shqyrtojnë gjithashtu përfshirjen e mundshme të Orban-it në këto raste.
Sipas WSJ, nuk është marrë ende një vendim përfundimtar për planin. Një zyrtar i Departamentit të Shtetit të SHBA-së pranoi se ideja tingëllon e çmendur në fillim, por tha se bisedimet e mëparshme me Uashingtonin sugjerojnë që edhe Rusia dhe Kina e mbështesin atë. Qëllimi është që Orbán të jetë kandidati i përbashkët i të tre vendeve. Shtëpia e Bardhë, Moska dhe Pekini nuk e kanë konfirmuar informacionin.
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