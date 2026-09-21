10 rikthimet më të suksesshme të sportistëve pas pensionimit në historinë e sportit
Edhe pse pensionimi duket i përhershëm, disa sportistë arritën të rikthenin formën dhe të fitonin trofe — ndonjëherë më shumë se më parë. Këtu përmbledhim dhjetë raste të spikatura ku rikthimet pas pensionimit sollën arritje të rëndësishme në karrierë.
Siç raporton Bleacher Report, renditja merr parasysh prodhimin dhe arritjet e sportistëve pas rikthimit në aktivitet, duke përfshirë statistikat individuale, titujt dhe ndikimin në skuadër.
Andy Pettitte u largua si një nga shtyllat e New York Yankees, por pas një faze si instruktor për stërvitjen pranverore u rikthye në fushë dhe, gjatë dy sezoneve të fundit, regjistroi 42 startime, 16-15 dhe ERA 3.49, duke u bërë gjithashtu lider i klubit në strikeout. Rob Gronkowski, pas një tërheqjeje të shkurtër për shkak të presionit mendor, u bashkua me Tampa Bay Buccaneers dhe në dy sezone pati 100 prita, 1,425 yarda dhe 13 touchdown; momenti kulmor ishte loja në Super Bowl LV, ku kontribuoi me dy touchdown. Randall Cunningham la sportin pas një uljeje roli, por me Minnesota Vikings u rikthye dhe në sezonin 1998 doli me 3,704 yarda pasimi, 34 touchdown dhe shpërndarje të madhe për skuadrën që përfundoi 15-1.
Mario Lemieux u detyrua të largohej për shkak të problemeve shëndetësore dhe menaxhim të klubit, por u kthye dhe në sezonin 2000-01 shkroi 76 pikë, doli pretendues për Hart Trophy dhe më pas fitoi edhe medalje të arta olimpike me Kanada në 2002, si dhe shënoi 91 pikë në 2002-03. Kim Clijsters, e cila u tërhoq si e re dhe u bë nënë, u rikthye papritur në 2009 dhe fitoi US Open si e papërcaktuar, përsëriti suksesin në 2010 dhe triumfoi edhe në Australian Open 2011, duke u rikthyer përkohësisht në vendin e parë të botës. Martina Hingis, pas tërheqjes dhe një suspendimi, rindriti karrierën si specialiste e dublit dhe mbledhi disa tituj të Grand Slam në çift dhe miks gjatë periudhës 2015–2017.
Dara Torres ilustron se mosha nuk është pengesë: pas rikthimeve të ndryshme ajo fitoi dy medalje të arta në 2000 dhe tre të argjendta në Pekin 2008 në moshën 41-vjeçare, përfshirë një rekord amerikan në 50 m stil liri. Michael Phelps, i cili deklaroi tërheqje definitive në 2012, u rikthye dhe në Rio 2016 shtoi pesë arta dhe një argjend, duke e çuar totalin e tij olimpik në 23 medalje të arta e 28 përgjithshme. George Foreman, pas një dekade larg ringut, kthehet dhe në 1994 përjetësohet si kampioni më i vjetër i peshave të rënda duke nokautuar Michael Moorer dhe rikthyer rrënjët e një legjende boksi.
Në krye të kësaj liste qëndron Michael Jordan, i cili u tërhoq pas sezonit 1993 dhe u përpoq me bejsbollin, por u rikthye në mars 1995 me deklaratën e famshme “Jam kthyer” dhe udhëhoqi Chicago Bulls drejt tre titujve radhazi në 1996, 1997 dhe 1998, duke rifituar edhe çmimet MVP dhe vendet e para në ekipet elitare të NBA-së. Kjo përmbledhje e rikthimeve, siç është përpiluar dhe vlerësuar nga Bleacher Report, tregon sesi disa sportistë jo vetëm që arritën ta rikthejnë nivelin, por edhe të lënë një trashëgimi të ripërtërirë pas pensionimit.
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