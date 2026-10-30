30 tetori, dita kur njerëzit tundohen t’i shkruajnë ish-partnerëve
– 30 tetori shënohet çdo vit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si Dita Kombëtare për t’i dërguar një mesazh ish-partnerit (National Text Your Ex Day), një datë jozyrtare që është përhapur kryesisht përmes rrjeteve sociale, sipas “Daily Mail”.
Kjo ditë u kushtohet atyre që mendojnë të kontaktojnë një ish-partner, duke rikthyer kujtime, histori të vjetra dashurie dhe ndonjëherë edhe dëshirën për të rifilluar komunikimin.
Megjithatë, nuk bëhet fjalë për një festë zyrtare të shpallur nga ndonjë institucion amerikan. Origjina e saj e saktë nuk dihet, por mendohet se është përhapur si fenomen në rrjetet sociale në fillim të viteve 2010.
Në këtë ditë, rrjetet sociale mbushen me mesazhe dhe batuta për marrëdhëniet e përfunduara, ku përdoruesit diskutojnë nëse duhet t’i shkruajnë apo jo dikujt nga e kaluara.
Një nga mesazhet që shoqëron këtë ditë është: “Disa njerëz është më mirë të mbeten pjesë e së kaluarës”.
Edhe pse nostalgjia mund t’i shtyjë njerëzit të rikthejnë kontaktet me ish-partnerët, jo çdo histori e përfunduar meriton një kapitull të ri.
Prandaj, përpara se të dërgohet një mesazh, këshilla është të kujtohen arsyet që i dhanë fund marrëdhënies.
Dita shërben më shumë si një rast për humor dhe nostalgji sesa si një nxitje për të rikthyer marrëdhëniet e përfunduara.
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