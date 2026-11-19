433 paralele më pak, Kovaçevski kërkon efektet e reformës
Deputeti i LSDM-së Dimitar Kovaçevski kërkoi nga ministrja e Arsimit, Vesna Janevska, të dhëna konkrete për efektet e optimizimit të rrjetit shkollor, pasi këtë vit shkollor në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar 433 paralele më pak.
Deputeti i LSDM-së Dimitar Kovaçevski, në seancën për pyetje deputetësh, kërkoi sqarime dhe informacione nga ministrja e Arsimit, Vesna Janevska, për rezultatet e reformës që nisi këtë vit shkollor, siç njofton Alsat. Ai u ndal te racionalizimi dhe optimizimi i rrjetit shkollor, te riorganizimi i paraleleve dhe te rishpërndarja e nxënësve, duke theksuar se reforma ishte e domosdoshme për shkak të rënies demografike dhe të numrit gjithnjë e më të vogël të nxënësve të klasës së parë.
Kovaçevski tha se opinioni nuk ka një pasqyrë të qartë për efektet e këtij organizimi, pasi, sipas tij, mungojnë të dhënat se sa nxënës udhëtojnë më larg për të ndjekur mësimin, nëse kanë transport të siguruar dhe sa mësimdhënës janë shpërndarë. Ai theksoi se vlerësimi i reformës duhet të bëhet sipas rezultateve të nxënësve, e jo sipas numrit të shkollave të mbyllura, uljes së paraleleve apo shpenzimeve të zvogëluara, dhe pyeti cilat janë rezultatet konkrete nga optimizimi, sa shkolla janë mbyllur, sa nxënës janë transferuar në vendbanime të tjera dhe nëse u është siguruar transport falas.
Ministrja Janevska u përgjigj se masat kanë filluar të zbatohen, por për rezultatet duhet pritur rreth tetë ose nëntë vjet, siç njofton Alsat. Ajo tha se masat morën mbështetje edhe nga UNICEF-i, i cili kishte bërë një analizë serioze për numrin e lartë të mësimdhënësve dhe të paraleleve, ndërsa reformat përmenden edhe në raportin e Komisionit Evropian.
Janevska tha se janë mbyllur rreth 33 shkolla, sepse nuk ka fëmijë të klasës së parë, dhe se fëmijët në grupe të vogla do të kenë përfitime sociale nëse transferohen në grupe të tjera. Ajo theksoi se asnjë mësimdhënës nuk e humbi punën dhe se nuk do të ketë transformime dhe as punësime, përveç aty ku është e domosdoshme, si në Qytetin e Shkupit, ndërsa në vendet ku nuk ka nevojë, mësimdhënësit do të zëvendësohen në momentin e pensionimit ose kur lëshojnë vendin e punës për arsye të tjera, duke shtuar se gjithçka kaloi në qetësi.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit, me optimizimin dhe riorganizimin e paraleleve, në Maqedoninë e Veriut këtë vit shkollor janë regjistruar 433 paralele më pak, prej të cilave 222 në arsimin fillor, siç njofton Alsat. Ndërkohë, 620 shkolla zhvillojnë mësim vetëm në turnin e parë, ndërsa 28 shkolla periferike janë mbyllur. Në 100 shkolla në vendet rurale mësojnë më pak se pesë fëmijë, ndërsa në 147 shkolla periferike vitin e kaluar nuk u regjistrua asnjë nxënës.
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