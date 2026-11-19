FINKI drejt objekteve të reja, së shpejti tenderi për vazhdimin e ndërtimit
Ministria e Arsimit pritet të shpallë së shpejti tenderin për kompaninë që do të vazhdojë ndërtimin e dy ndërtesave pranë Rektoratit të UKIM-it në Shkup, të cilat do t'i takojnë FINKI-t.
Së shpejti do të shpallet tenderi për përzgjedhjen e kompanisë që do të vazhdojë ndërtimin e dy objekteve pranë Rektoratit të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, të cilat do të shfrytëzohen nga Fakulteti i Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë (FINKI), siç njofton Alsat. Sipas njoftimit, ministrja e Arsimit, Vesna Janevska, ka bërë të ditur se projekti i ri arkitektonik është pranë përfundimit dhe po shqyrtohen sugjerimet e fakulteteve.
Ndërtimi i dy ndërtesave, siç njofton Alsat, ka nisur në vitin 2015 dhe është ndalur në vitin 2019, pasi kompania ndërtuese falimentoi. Që atëherë objektet kanë mbetur të papërfunduara dhe të pambrojtura nga shiu, bora dhe temperaturat, për vite me radhë.
Para vazhdimit të punimeve, duhej të përcaktohej gjendja e objekteve dhe dëmet e shkaktuara. Gjatë vitit 2025, profesorë dhe ekspertë nga disa fakultete të UKIM-it, të udhëhequr nga Fakulteti i Ndërtimtarisë, kryen një analizë të gjendjes. Pas analizës u kërkua një zgjidhje e re konceptuale dhe më pas u hartua projekti i ri arkitektonik, i cili ndryshon nga projekti fillestar i hartuar rreth dhjetë vjet më parë dhe parashikon edhe lidhjen e dy ndërtesave me një urë.
Sipas Ministrisë së Arsimit, sugjerimet për projektin arkitektonik pritet të përfundojnë shumë shpejt, e më pas do të shpallet tenderi për kompaninë ndërtuese. Kjo procedurë, siç njofton Alsat, mund të zgjasë 60 deri në 90 ditë, ndërsa pas përzgjedhjes së kompanisë pritet të nisin punimet për rindërtimin dhe përfundimin e objekteve.
Me vendim të Ministrisë, të dyja ndërtesat do t’i takojnë FINKI-t. Fakulteti i Kulturës Fizike, i cili fillimisht ishte parashikuar të shfrytëzonte njërën prej tyre, do të marrë një objekt të ri në vendndodhjen e tij aktuale. Për këtë objekt janë parashikuar rreth 30 milionë euro, apo nga 15 milionë euro për secilën ndërtesë. Megjithatë, deri tani nuk ka konfirmim zyrtar nëse këto mjete janë parashikuar në Buxhetin e vitit 2027 dhe as se si do të sigurohet financimi i plotë i punimeve.
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