Rritet shqetësimi për sigurinë online të të miturve, 25 raste në tetë muaj
Sipas një hulumtimi të UNICEF-it, çdo i dhjeti fëmijë i moshës 12 deri në 17 vjeç është viktimë e keqpërdorimit seksual, ndërsa në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar 25 raste të keqpërdorimit online brenda tetë muajve.
Shqetësimi për sigurinë e të miturve në internet po rritet në Maqedoninë e Veriut, siç njofton Alsat, pas të dhënave që tregojnë se çdo i dhjeti fëmijë i moshës 12 deri në 17 vjeç është viktimë e keqpërdorimit seksual, sipas një hulumtimi të UNICEF-it. Vetëm brenda tetë muajve, në vend janë regjistruar 25 raste të keqpërdorimit online.
Të dhënat vijnë nga projekti “Internet i sigurt për fëmijët dhe të rinjtë”, i cili zbatohet prej tetë muajsh në bashkëpunim me institucionet kompetente. Sipas Liljana Pecova Ilievska nga organizata “Impetus”, siç njofton Alsat, deri më tani janë pranuar 25 raste, prej të cilave 9 kanë të bëjnë me profile, faqe ose pajisje të komprometuara, të pezulluara ose të paarritshme, përfshirë rreziqe që lidhen me sigurinë; 5 raste janë për profile të rreme dhe keqpërdorim të identitetit personal; 7 raste për keqpërdorim të fotografive, videove, të dhënave personale dhe përmbajtjeve të dyshimta online; si dhe 1 rast për kërkesë për fshirjen e profileve në rrjetet sociale.
Gonçe Jankovlevska nga “Civika Mobilitas” theksoi se iniciativat për mbrojtjen e fëmijëve nga keqpërdorimi nuk duhet të ndalen vetëm te rritja e vetëdijes, por duhet të shoqërohen me hapa konkretë parandalues. Ajo tha se tashmë nuk bëhet fjalë për supozime, sepse hulumtimet dhe shifrat janë befasuese, dhe shprehu shpresën që reagimi të mos kufizohet vetëm në befasinë e momentit dhe në diskutime të shkurtra në rrjetet sociale.
Sfidë mbetet edhe reagimi institucional dhe krijimi i mekanizmave që do ta bënin mbrojtjen më efektive. Deputetja e LSDM-së, Jovanka Trençevska, theksoi se vajzat janë veçanërisht të ekspozuara ndaj shfrytëzimit dhe dhunës seksuale. Ajo tha se në faqen e Kombeve të Bashkuara kishte lexuar se 1 në 4 vajza kanë qenë viktima të dhunës seksuale deri në moshën 18 vjeç, ndërsa te djemtë kjo shifër është 1 në 9.
Trençevska bëri të ditur se grupi parlamentar i LSDM-së ka dorëzuar në Kuvend një propozim-ligj për mbrojtjen e adoleshentëve gjatë përdorimit të shërbimeve digjitale dhe rrjeteve sociale, i cili synon rregulla më të qarta për platformat digjitale dhe përgjegjësinë e tyre në mbrojtjen e përdoruesve të mitur. Ajo tha se pret mbështetjen e deputetëve, duke e vlerësuar mbrojtjen e fëmijëve në internet si një përgjegjësi të përbashkët.
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