Qeveria britanike i kërkon Google-it heqjen e videos së Russell Brand nga YouTube
Qeveria britanike i ka kërkuar Google-it të çaktivizojë llogarinë e Russell Brand në YouTube, pasi ajo u përdor për të publikuar një mesazh “të tmerrshëm” nga qelia ku ai proteston pafajësinë e tij, siç njofton The Independent. Një burim i tha Sky News se një ministër i drejtësisë është takuar me përfaqësues të kompanisë për ta paraqitur kërkesën. Kërkesa vjen pas pezullimit të profileve të Brand në Instagram dhe Facebook nga kompania mëmë Meta, pasi ai u shpall fajtor për përdhunim dhe sulme seksuale.
Bashkëshortja e tij, Laura Gallacher, ndau në YouTube mesazhin e ish-komedianit të burgosur, ku ai këmbëngul se nuk është fajtor për veprat penale për të cilat po vuan një dënim prej 10 vjet e gjysmë. Në një deklaratë, Ministria e Drejtësisë tha se i ka paraqitur Google-it, që zotëron YouTube-in, një kërkesë zyrtare për heqjen e videos — pa sqaruar nëse ka kërkuar edhe pezullimin e plotë të llogarisë së tij. “Është krejt e drejtë që qeveria të kërkojë heqjen e përmbajtjes që është shqetësuese për viktimat dhe ne besojmë fort se YouTube duhet ta heqë këtë përmbajtje. Heqja varet në fund nga kushtet e vetë platformës”, tha një zëdhënës i ministrisë.
Në mesazhin e ndarë të dielën, Brand tha: “Siç e dini, unë nuk jam fajtor për veprat penale për të cilat jam burgosur.” Një zëdhënës i kryeministrit e dënoi mesazhin si “qartësisht të tmerrshëm” dhe tha se çështja po hetohet me urgjencë, sepse të burgosurve u ndalohet rreptësisht të bëjnë deklarata që shkaktojnë shqetësim te viktimat dhe komunikimi me mediat lejohet vetëm në rrethana të jashtëzakonshme: “Të burgosurit nuk mund t’i anashkalojnë këto rregulla duke bërë që dikush tjetër t’ua publikojë komentet.”
Sipas burimeve të cituara nga The Times, zyrtarët e burgjeve kanë vendosur ta transferojnë Brand në një burg tjetër pas incidentit, ndonëse nuk dihet ende se ku. Ai ishte vlerësuar më parë për burgun HMP Wakefield, por ai u gjykua shumë i rrezikshëm për të. Brand ishte transferuar të premten nga HMP Wandsworth në burgun e kategorisë C HMP Littlehey. Hetuesit, sipas raportimit, do të përcaktojnë edhe nëse mesazhi i tij ishte një përpjekje për të ndikuar te akuzueset, pretendimet e të cilave po hetohen aktualisht nga policia.
Ish-guvernatori i burgjeve John Podmore i tha BBC-së se gruaja e Brand nuk mund të ndalohet të përcjellë mendimet e tij, por se rregullat duhet të rishikohen për epokën e mediave sociale. Brand, i cili sipas dënimit pritet të vuajë dy të tretat e tij para lirimit me licencë, po përballet ndërkohë me një sërë pretendimesh të reja për sulme seksuale dhe përdhunim, përfshirë një të bërë nga një nxënëse 16-vjeçare.
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