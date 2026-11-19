Punëtorët e Higjienës Komunale ankohen për vonesa të pagave
Punëtorët thonë se, pavarësisht punës së rëndë në çdo mot, pagat u vonohen, ndërsa ndërmarrja nuk tregon shkaqet.
Punëtorët e Ndërmarrjes Publike “Higjiena Komunale” në Shkup ankohen për vonesa në marrjen e pagave, siç njofton Alsat. Ata janë ndër të parët që dalin në rrugë në mëngjes dhe ndër të fundit që e përfundojnë punën, ndërsa në shi, borë, vapë apo të ftohtë kujdesen që qyteti të mos mbulohet nga mbeturinat.
Përkundër punës së rëndë dhe kushteve të vështira, punëtorët përballen edhe me këtë problem, siç njofton Alsat. Ligji për Marrëdhëniet e Punës e obligon punëdhënësin që pagën për muajin paraprak ta paguajë jo më vonë se data 15, por punëtorët e Higjienës, sipas të njëjtit njoftim, përballen me vonesa të pagave.
Me fshesat tradicionale në duar dhe me jelekë reflektues në vend të uniformave, pastrimi i rrugëve nuk ndalet, pavarësisht nëse paga vonohet apo jo, dhe ata vazhdojnë punën. Frika më e madhe e shumicës së punëtorëve, siç thuhet në artikull, është se nëse flasin haptas për kushtet e këqija të punës, mund ta humbin vendin e punës.
Nga “Higjiena Komunale – Shkup” nuk tregojnë për shkaqet e vonesave të pagave, siç njofton Alsat. Punëtorët edhe në vitet e kaluara përballeshin me probleme financiare dhe organizative, si dhe me mungesë të uniformave adekuate për punë.
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