Rreth 265 mijë klientë të kartave Oyster në Londër mund të jenë prekur nga komprometimi i të dhënave
Detajet e llogarive të rreth 265 mijë klientëve të fotokartave Oyster mund të jenë komprometuar pas aktivitetit të dyshimtë të zbuluar në faqen e internetit të Transport for London (TfL), siç njofton Sky News. Fotokartat ofrojnë udhëtim falas ose me zbritje në Londër për fëmijët, studentët, praktikantët, të rinjtë që kanë dalë nga kujdesi, veteranët dhe banorët më të moshuar që plotësojnë kushtet.
Sipas TfL-së, të hënën klientët që kishin tashmë një llogari morën email-e ku u kërkohej të krijonin një llogari të re. Faqja e fotokartave u mbyll gjatë hetimit, por autoriteti i transportit beson se rreth 265 mijë klientë mund të jenë prekur. Në një email dërguar të mërkurën disa prej të prekurve, TfL njoftoi se emri dhe të dhënat e kontaktit — adresa e emailit, numri i telefonit dhe adresa e shtëpisë — së bashku me datën e lindjes dhe pyetjen e përgjigjen e sigurisë, janë komprometuar.
Në të njëjtin njoftim, TfL tha se aktiviteti i dyshimtë u identifikua më 16 nëntor dhe se sistemi i fotokartave u nxor jashtë linje: “Ndërsa vepruam shpejt për ta kufizuar këtë, aktiviteti ka çuar fatkeqësisht në qasje të paautorizuar në informacionin personal që përmban llogaria juaj në internet. Ju kërkojmë ndjesë për këtë.” Autoriteti ka njoftuar edhe Zyrën e Komisionerit për Informacionin.
Sipas vlerësimit aktual të TfL-së, nuk janë komprometuar fjalëkalimet, të dhënat bankare ose të kartave të pagesës, informacioni për udhëtimet, dhe as emrat e datat e lindjes së fëmijëve me karta Zip Oyster. Llogaritë që mund të jenë prekur përfshijnë kartat Zip Oyster (5-10, 11-15 dhe 16+), kartën studentore 18+, fotokartën për të rinjtë 18-25 që kanë dalë nga kujdesi, fotokartën 60+ London Oyster, fotokartën e praktikantëve dhe atë të veteranëve.
Drejtori i strategjisë së teknologjisë dhe të ardhurave në TfL, Shashi Verma, tha se faqja u mbyll menjëherë sapo u kuptua problemi dhe kërkoi ndjesë ndaj klientëve të prekur. Ai shtoi se incidenti është përmbajtur dhe se, falë shpejtësisë së reagimit, numri i klientëve që mund të jenë prekur është ulur ndjeshëm. Klientët mund të vazhdojnë të udhëtojnë me fotokartat e tyre dhe t’i rimbushin ato në makinat e biletave në stacionet e metrosë dhe të hekurudhës kombëtare, por për momentin nuk mund të hyjnë në llogaritë e tyre në internet; rinovimet dhe pyetjet për historikun e udhëtimeve mund të bëhen përmes shërbimit të klientit, ndërsa TfL shpreson t’i rikthejë shërbimet e faqes sa më shpejt.
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