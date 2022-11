Kanadaja kërkon partnerë të rinj

Varësia e madhe nga fqinji i fuqishëm amerikan nuk u përshtatet më kanadezëve. Me një strategji të re, ata duan të thellojnë marrëdhëniet me më shumë se 40 vende të Paqësorit – dhe gjithashtu të kundërshtojnë Kinën.

Rajoni Indo-Paqësor do të luajë një “rol të rëndësishëm dhe të thellë” në të ardhmen e “kombit të Paqësorit” që është Kanadaja, thuhet në Otava. Kjo është arsyeja pse qeveria e kryeministrit Justin Trudeau ka miratuar një Strategji për Indo-Paqësorin. 1.65 miliardë euro do të investohet në projekte të ndryshme që synojnë forcimin e angazhimit të Kanadasë ndaj Indo-Paqësorit gjatë dhjetë viteve të ardhshme dhe thellimin e marrëdhënieve me më shumë se 40 vende të Paqësorit.

Ky ndryshim vjen në sfondin e një qasjeje gjithnjë e më kufizuese të SHBA-së ndaj marrëdhënieve ekonomike dhe kritikave në rritje ndaj tregtisë së lirë. Siç tregojnë të dhënat e fundit tregtare, 68 për qind e tregtisë së jashtme të Kanadasë është me fqinjin amerikan, ndërsa Kina zë vetëm shtatë për qind. Investime edhe në armatim dhe siguri kibernetike Megjithatë, Kina shihet gjithashtu si problematike në strategjinë e re. Përsa i përket Republikës Popullore, në dokumentin e strategjisë prej 26 faqesh thuhet se rregullat e investimeve të huaja do të forcohen për të mbrojtur pronësinë intelektuale dhe për të parandaluar kompanitë kineze që të kenë qasje në burimet natyrore kombëtare. Kina është “fuqi përçarëse”, thuhet në koncept, prandaj fondet e strategjisë duhet të ndahen edhe për armatimet dhe sigurinë kibernetike. Megjithatë, bashkëpunimi me ekonominë e dytë më të madhe në botë është i nevojshëm për të trajtuar probleme të tilla si ndryshimi i klimës ose kufizimi i armëve bërthamore. Kanadaja nuk del e para me këtë qëndrim Me qasjen e saj, Kanadaja është pjesë e përpjekjeve të vendeve perëndimore për të kundërshtuar ndikimin në rritje ekonomik dhe ushtarak të Kinës në rajon. Shtetet e Bashkuara të Amerikës krijuan një shoqatë joformale të shteteve këtë verë për të forcuar marrëdhëniet me shtetet ishullore të Paqësorit. Australia, Japonia, Zelanda e Re dhe Britania e Madhe janë gjithashtu pjesë e asaj që quhet Partnerët në Paqësorin Blu (PBP). Ata duan të avancojnë marrëdhëniet ekonomike midis pjesës tjetër të botës dhe shteteve të Paqësorit.