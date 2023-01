Kiko mediton për prindin 1 dhe 2

Duke soditur valët e Jonit, këtë fillimviti Kiko ia dedikoi gjithë qenien e tij cerebrale dikotomisë prindi 1 dhe prindi 2 që po futet kontrabandë si bananet në portin e Durrësit

-Mua më njihet vetëm nëna, ndërsa babai jo. Kam dëgjuar një shprehje nga njerëzit : “babai është si cjapi në pyll”.. Dmth prindi 1 apo 2? Kush më njihet mua? Kjo është pyetje shekspiriane…

Çuditem me njerëzit. Kanë kaq shumë probleme e halle dhe prap gjejnë kohe t’u përkushtohen ekuacionit prindi 1 e prindi 2.

Nuk e kanë idenë se çfarë po i bëjnë vetes.

Dhe çfarë modifikimesh duhet të bëjnë në ligjerimet e tyre.

Psh si do quhet atdheu? Prindi1dhé? Pomëmëdheu? prindi2dhé?

Po kënga e Mentor Xhemalit për ty atdhe? Do të rititullohet për ty prindi1dhe?

Po gjuha amtare si do të quhet? Gjuha prindit 2?

Po babait si do t’i thërrasë fëmija: o prindi 1 i dashur? Po kur të shajnë nga nëna, siç e kanë zakon shqiptarët nga djepi në varr: të bëfsha prindin 2?! Prindin 2 e ke…

Teksa ishte i zhytur në këto përsiatje filozofike, në shëtitoren e Sarandës po kalonte një grup turistësh nga Kosova. Po këndonin “Oj Kosove oj nëna ime”. Kiko u ngërdhesh kur mendoi vargun e këngës “oj Kosovë o prindi 2”.

Duke u rikthyer në kufijtë londinezë, Kiko mendoi për KM. “Unë jam baba” do të zëvendësohet me “Unë jam prindi 1. Nuk do t’i therrasin më bablok, por prindi1lok…

Ndërsa atmosfera e Vitit të Rinuk është larguar, mendja i vajti te babagjyshi. “Ai do të quhet “prindi1 në katror”…

Mendja po i valëzonte më shumë se deti Jon. Po parlamentarët, baballarët e kombit, si do të quhen ? Prindërit njësha të kombit?

A do t’ i lejojë KM? Se nr 1 vetëm ai është! Nuk mundet të lejojë që njëshi të kthehet në shumës! Asesi

Po prindërit a janë njësha të kombit?

Mendja iu turbullua.

“Po ia mbath deri në Korfuz të kthjellohem, inkurajoi veten Kiko dhe ia mbathi…