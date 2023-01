Kiko befason prokurorët, u del për zot 420 mijë eurove

Duke parë që askush nuk po i dilte për zot 420 mijë eurove të “gjetura” në tubin e ajrimit të pastrueses, Kiko u paraqit vetë në prokurori. Si mund të qëndrojnë këto para jetim? – mendoi Kiko. Këto para po të ishin në qarkullim do të prodhonin konsum, do të prodhonin më shumë taksa, do të prodhonin punësim dhe më pak shqiptarë do të kalonin la manshin në kërkim të një shumë më të vogël .