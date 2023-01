ShBA dhe Gjermania po planifikojnë dërgimin e tankeve në Ukrainë

Pas muajsh hezitimi, SHBA dhe Gjermania thuhet se planifikojnë të dërgojnë tanke në Ukrainë, në atë që Kievi shpreson se do të ndryshojë lojën në fushën e betejës.

Administrata e presidentit amerikan Joe Biden pritet të njoftojë planet për të dërguar të paktën 30 tanke M1 Abrams, shkruan BBC.

Kancelari gjerman Olaf Scholz gjithashtu thuhet se ka vendosur të dërgojë të paktën 14 tanke Leopard 2. Ai do të flasë në parlament sot (e mërkurë) në mëngjes, përcjell KosovaPress.

Ambasadori i Rusisë në SHBA tha se lajmi ishte “një tjetër provokim flagrant”.

Dhe zëdhënësi i Kremlinit tha se vendimi i raportuar i Gjermanisë “nuk do të sjellë asgjë të mirë” dhe do të lërë “një gjurmë të qëndrueshme” në marrëdhëniet me Rusinë.

Zyrtarët ukrainas thonë se kanë nevojë urgjente për armë më të rënda dhe thonë se tanket e mjaftueshme të betejës mund të ndihmojnë forcat e Kievit të rimarrin territorin nga rusët.

Por deri më tani, SHBA dhe Gjermania i kanë rezistuar presionit të brendshëm dhe të jashtëm për të dërguar tanket e tyre në Ukrainë.

Uashingtoni ka përmendur trajnimin dhe mirëmbajtjen e gjerë të kërkuar për Abrams të teknologjisë së lartë.

Gjermanët kanë duruar muaj debatesh të dhimbshme politike mes shqetësimeve se dërgimi i tankeve do të përshkallëzonte konfliktin dhe do ta bënte NATO-n një palë të drejtpërdrejtë në luftën me Rusinë.