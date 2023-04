Moda/ Tendencat që do t’ju ndjekin përgjatë vitit 2023

Krijuesja e modës Kendall Rayburn thotë për “Glamour” se:

“Mendoj se njerëzit po ndihen më rehat me kalimin e kufijve. Moda po bëhet më kreative për sa i përket vetë-shprehjes.”

Gjithçka oversize

Gjenerata e re e ka dëbuar tashmë xhinsin e ngushtë nga dollapët e tyre. Me xhaketat e lirshme dhe këmisha shumë të gjera që na dalin çdo ditë si trend në rrjetet sociale Rayburn parashikon se trendi të gjërave do të vijë në rritje vitin e ardhshëm, madje edhe pjesa e poshtme e pantallonave tona do të jenë më e gjerë.

Korsetë

Katia Barros, bashkëthemeluese e markës së njohur të modës “Farm Rio”, thotë se dukja e korsesë së epokës viktoriane po evulon më shumë këtë vit. Trendi është parë së fundmi tek të famshmit si Kim Kardashian dhe Bella Hadid dhe pritet të vazhdojë vitin e ardhshëm.

Fustanet dhe fundet e shkurtra

Kohës së fustaneve poshtë gjurit po i vjen fundi sipas Rayburn. Ajo po parashikon fundet më të shkurtra që do të pushtojnë botën e modës vitin e ardhshëm