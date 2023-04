5 tendencat më të bukura të prerjeve të flokëve për 2023

Pra, mirëpritni 2023 -ën me një pamje të re dhe frymëzohuni nga 5 tendencat më interesante të prerjeve të flokëve për vitin e ri që tashmë është afër.

Flutur

Prerja e flokëve flutur , është stili i flokëve të vitit 2023 për ata që kërkojnë një opsion përzierje të këndshme të shtresave të gjata dhe të shkurtra.

Shtresat

Sipas Bustle , shtresat nuk do të dalin kurrë nga moda , kështu që jini të sigurt se do të shihni ende pamje të shtresuara në vitin 2023.

Bob

Prerja e flokëve bob në përgjithësi do të jetë një trend i madh në vitin 2023. Por Fitzsimons parashikon se në veçanti bobi i shkurtër do të jetë në qendër të skenës dhe do të jetë në të gjithë rrjetet sociale në vitin e ri.

Gjatësia e mesit të viteve ’90

Tendencat e bukurisë së viteve ’90 janë rikthyer. Ellis parashikon se prerja e flokëve me gjatësi të mesme, e cila ishte e madhe në vitet ’90, do të vazhdojë të krijojë interes në vitin 2023 .

Një gjatësi

Ellis thotë se prerja ‘me një gjatësi’ tashmë ka filluar të bëhet një trend dhe do të vazhdojë në vitin 2023.