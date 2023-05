Historia e dashurisë së Tina Turner, bashkëshorti dhuroi veshkën për të

Tina Turner gjeti dashurinë e vërtetë me Erwin Bach pasi u nda nga burri i saj i parë abuziv.

Dyshja kishin një marrëdhënie dashurie për 38 vjet deri në vdekjen e saj të mërkurën në moshën 83-vjeçare pas një sëmundjeje të gjatë dhe të paspecifikuar, shkruan DailyMail.

Ajo lavdëroi burrin e saj të dytë që e ndihmoi të gjente lumturinë dhe tha se ata kishin një lidhje të menjëhershme që nga momenti kur u njohën brenda aeroportit të Dyseldorfit, në Gjermani në vitin 1985.

Bach, 16 vjet më i ri se Turner, nuk u frikësua kurrë nga fama, talenti apo suksesi i saj dhe ishte konstant pranë saj. Ai madje i dhuroi veshkën e tij në prill të vitit 2017 për t’i shpëtuar jetën.

E quajtura “Mbretëresha e Rock ‘n’ Roll-it” e falënderoi atë që i mësoi asaj se si ‘të duash të mos heqësh dorë nga ai/ajo që je’, pasi martesa e saj e parë me Ike Turner përfundoi me një abuzim fizik dhe emocional.

Këngëtarja ikonike vdiq në shtëpinë e saj në Küsnach afër Cyrihut, Zvicër dhe përfaqësuesit e saj për media konfirmuan vdekjen e saj, duke thënë: “Me të bota humbet një legjendë muzikore dhe një grua model”.

Ajo ka lënë pas dy nga katër djemtë e saj – dy prej tyre i paraprinë vdekjes – dhe bashkëshortin e saj Bach, 67 vjeç.

Turner u takua me Bach-un, një drejtues i kompanisë evropiane diskografike EMI, në aeroportin e Dyseldorfit në vitin 1985, kur ai u dërgua për ta përshëndetur. Çifti tha se takimi mes tyre ishte dashuri me shikim të parë.

“Menaxheri i saj Roger [Davies] më kërkoi të merrja Tinan në aeroport”, kujton Bach në dokumentarin e HBO-së të vitit 2021 me titullin “Tina”, shkruan Telegrafi.

“Kështu që Roger më tha: ‘Tina, ti hip me Ervinin’, dhe unë doja të shkoja, ‘Po’”, kujtoi ai.

Turner qeshi dhe shtoi: “Ai ishte me të vërtetë kaq i bukur. Zemra ime [po rrihte shpejt] dhe do të thotë se një shpirt është takuar me dikë dhe duart më dridheshin”.

“Duart e mia ishin të ftohta në akull. Pra, kjo është ajo që ata e quajnë dashuri me shikim të parë, mendova. O Zot, nuk jam gati për këtë”, kishte thënë artistja e ndjerë.

Dyshja filloi lidhjen e tyre në të njëjtin vit dhe Turner vazhdoi të punonte me kompaninë EMI për të distribuuar muzikën e saj jashtë shtetit.

“Rënia në dashuri me burrin tim, Ervinin, ishte një tjetër ushtrim për të lënë zonën time të rehatisë, për të qenë e hapur ndaj dhuratave të papritura që jeta ka për të ofruar”, shkroi ajo në librin e titulluar “Happiness Becomes You: A Guide to Changing Your Life for Good”.

“Ditën që takova Ervinin për herë të parë, në një aeroport në Gjermani, duhet të isha shumë e lodhur nga fluturimi im, shumë e preokupuar me mendimet për turneun tim të koncerteve”, shtoi ajo.

“Por unë e vura re atë dhe menjëherë ndjeva një lidhje emocionale. Edhe atëherë, mund të kisha injoruar atë që ndjeja – mund të kisha dëgjuar zërat e fantazmave në kokën time që më thoshin se nuk dukesha mirë atë ditë, ose se nuk duhet të mendoja për romancën sepse ajo nuk përfundon kurrë mirë”.

“Në vend të kësaj, unë dëgjova zemrën time. E lashë zonën time të rehatisë dhe e vendosa si prioritet njohjen me Ervinin. Ai takim i parë i thjeshtë çoi në një marrëdhënie të gjatë e të bukur – dhe martesën time të vetme të vërtetë”.

U deshën 27 vjet para se Bach dhe Turner, 73 vjeçe në atë kohë, më në fund të kurorëzonin lidhjen e tyre me martesë në një ceremoni civile në brigjet e liqenit të Cyrihut në Zvicër në vitin 2013.

Disa ditë pas dasmës së tyre, ata organizuan një festë luksoze me plot yje hollivudianë në shtëpinë e tyre ekstravagante zvicerane, ku Oprah Winfrey dhe David Bowie ishin në mesin e 120 të ftuarve.

Rreth 70,000 trëndafila të kuq dhe të verdhë nga Holanda janë përdorur për të dekoruar shtëpinë e tyre.

Bach zbuloi se i kishte kërkuar Tina Turnerit që të martohej me të dy herë më parë kur ajo të mbushi 50 vjeç.

“Po përpiqesha t’i tregoja Tinës përkushtimin tim. Unë mendoj se kur një grua mbush 50 vjeç, ajo duhet të ketë një kurorë nga partneri i saj”, tha ai gjatë një interviste në “Oprah’s Next Chapter”.

“Isha i përkushtuar dhe doja ta tregoja këtë, kështu që u ula në gju. Unë kurrë nuk e kam bërë këtë më parë në jetën time, nuk kam qenë kurrë i martuar më parë. Dhe unë kisha gati unazën time…Unë kisha gjithçka gati”.

Turner shpjegoi: “Edhe pse më propozoi, nuk e mendoja se ishte e vërtetë, nuk e besova”.

Turner zbuloi se ajo kaloi vite duke luftuar me sëmundje kërcënuese për jetën pasi pësoi një goditje në tru vetëm tre javë pas martesës së saj me Bach-in dhe ajo u diagnostikua me kancer në zorrë në vitin 2016.

Ajo përjetoi efekte anësore të pakëndshme nga trajtimi dhe në vend të kësaj iu drejtua ilaçeve homeopatike, por kjo e përkeqësoi gjendjen e saj dhe përfundoi me dështim total të veshkave.

“Pasojat e injorancës sime përfunduan si çështje jete dhe vdekjeje”, shkroi ajo në librin e saj të kujtimeve të vitit 2018 me titull “My Love Story”.

“Në këtë moment të tmerrshëm faji dhe vetë-kriminimi, mësova diçka të mrekullueshme për Ervinin”.

“Ai kurrë nuk më qortoi për gabimin tim. Në vend të kësaj, ai ishte besnik, i sjellshëm dhe i kuptueshëm – dhe i vendosur të më ndihmonte ta kaloja të gjithë këtë”.

Turner tha: “Në atë kohë, shkalla e dhurimit të organeve në Zvicër ishte një nga më të ulëtat në Evropë – që do të thoshte se, në moshën 75-vjeçare, ndoshta nuk do të ngjitesha kurrë në krye të listës së pritjes”.

“Fillova të mendoj për vdekjen. Nëse veshkat e mia do të më shkonin dhe do të ishte koha për të vdekur, unë mund ta pranoja këtë. Ishte në rregull. Kur është koha, është vërtet koha. Nuk më shqetësonte mendimi për të vdekur, por isha e shqetësuar se si do të vdisja”.

“Një nga përfitimet e të jetuarit në Zvicër është se vetëvrasja e asistuar është e ligjshme, megjithëse pacienti duhet të injektojë vetë drogën vdekjeprurëse”.

“Mendoj se pikërisht atëherë ideja e vdekjes sime u bë realitet për Ervinin. Ai ishte shumë emocional që nuk donte të më humbiste, nuk donte që unë të largohesha’, kujtoi ajo.

Ai i tha asaj se nuk donte një grua tjetër apo një jetë tjetër dhe përfundoi duke i dhuruar veshkën e tij në prill të vitit 2017 për të shpëtuar jetën e saj dhe operacioni ishte kryesisht i suksesshëm.

Ajo tha: “Jam e lumtur të them se, falë bashkëshortit tim të dashur, Ervinit, që më dha një nga veshkat e tij, dhuratën e jetës, jam me shëndet të mirë dhe e dua jetën çdo ditë”.

“Jam gjithashtu mirënjohëse që jo vetëm kam mbijetuar, por kam lulëzuar, në mënyrë që të mund t’ju përcjell këtë libër që përmban dhurata të çmuara që m’u dhanë – dhuratat më të mëdha që mund të ofroj”, shkroi ajo më vonë në kujtimet e saj.

“Momenti më i mirë ishte kur Ervini erdhi duke u rrotulluar në dhomën time me karrigen e tij me rrota”.

“Ai disi arriti të dukej mirë, madje edhe i pashëm, ndërsa më përshëndeti me një energji: ‘Përshëndetje, e dashur’! Isha shumë e emocionuar – e lumtur, e dërrmuar dhe e lehtësuar që do ta kalonim këtë të gjallë”.

“Ai u kthye menjëherë në veten e tij të vjetër dhe brenda pak javësh po shijonte gotën e tij të parë të verës”.

Bach ishte 30 vjeç kur takoi Turnerin, e cila ishte 47 vjeçe dhe dyshja morën komente negative për diferencën e madhe në moshë nga njëri-tjetri.

“Në mënyrë të pabesueshme, duke marrë parasysh sa kohë kishim qenë bashkë, kishte ende njerëz që donin të besonin se Erwin u martua me mua për paratë dhe famën time”, shkroi Turner në kujtimet e saj në “My Love Story”.

“Nuk ishte një jetë e mirë. E mira nuk balancoi të keqen”, kujton ajo në dokumentarin e saj me titull “Tina”.

“Kam pasur një jetë abuzive, nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të treguar historinë. Është një realitet. Është një e vërtetë. Kjo është ajo që keni, ndaj duhet ta pranoni”.

“Disa njerëz thonë se jeta që kam jetuar dhe shfaqjet që kam dhënë, vlerësimi, po shpërthen me njerëzit. Dhe po, unë duhet të jem krenare për këtë. Unë jam”, kishte shkruar ajo.

Turner e vlerësoi Bach-in si njeriun që më në fund i solli lumturinë.

Por Bach zbuloi se kishte ende makthe për marrëdhënien e saj të abuzimit me Ike dhe tha: “Ajo ka ëndrra për këtë, ato nuk janë të këndshme. Është si kur kthehen ushtarët nga lufta. Nuk është një kohë e lehtë t’i kesh ato në kujtesën tënde dhe më pas të përpiqesh t’i harrosh”.

Turner filloi të mbyllte karrierën e saj të muzikës pasi marrëdhënia e saj me Bach-in lulëzoi dhe bëri albumin e saj të fundit në vitin 1999 në moshën 59-vjeçare dhe dha performancën e saj të fundit në vitin 2009.