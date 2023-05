Partia Progresive Serbe (SNS) zgjedh lidershipin e ri, Vuçiq: Propozoj Millosh Vuçeviqin për kryetar partie 

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq ka mbërritur në Kragujevc, ku sot mbahet kuvendi i jashtëzakonshëm zgjedhor i Partisë Progresive Serbe. Në Asamblenë e SNS-së, rreth 4000 delegatë do të zgjedhin një udhëheqje të re. Vuçiq ka përshëndetur anëtarët e SNS-së dhe qytetarët që janë mbledhur për ta përshëndetur. “Siç pritet, duhet të merret një vendim për hyrjen e partisë në një lëvizje të re më të gjerë. Ajo që është e rëndësishme është që partia të përgatitet dhe të jetë e gatshme për të gjitha sfidat me lidershipin e ri”, tha Vuçiq.

Aleksandar Vuçiq e ka drejtua per 11 vite Partisë Progresive Serbe. “Une nuk do te jem me president i nje partie por do te jem president i te gjithe serbeve”, ka Vuciq.

“Unë do t’ju propozoj zyrtarisht, ndërkohë që janë edhe gazetarët, për kryetarin e partisë, të zgjedhim Millosh Vuçeviqin, nënkryetarin e SNS-së, si kryetar të ri të SNS-së. parti”, tha Vuçiq.

SNS është partia kryesore e popullit serb, tha Vuçiq. Parti të tilla ka pothuajse në çdo vend, ato që fitojnë zakonisht. SNS është një parti që kishte, ka dhe duhet të ketë mbështetjen e popullit. Prandaj është shumë e rëndësishme të kuptojmë se nga vijnë shkaqet dhe cilat janë të gjitha problemet me të cilat përballemi, cilat janë të gjitha gjërat për të cilat jemi dhe nuk jemi fajtorë, tha ai. Pranë Vuçiqit ishin ulur Aleksandar Shapiq, Marko Gjuriq, Nevena Gjuriq, Sinisha Mali, Darko Glishiq, Miloš Vučević, Ana Brnabić, Vladimir Orlić, Jorgovanka Tabaković, Irena Vujović dhe Dejanević.