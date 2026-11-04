Abdul El-Sayed fiton garën e Senatit në Michigan dhe bëhet myslimani i parë që fiton një vend në Senat, mund Mike Rogers
Demokrati Abdul El-Sayed ka fituar garën për Senatin e SHBA-së në Michigan, duke mundur republikanin Mike Rogers në një nga garat më të ndjekura të zgjedhjeve të mesmandatit, sipas projeksioneve të Decision Desk HQ dhe Fox News.
Demokrati Abdul El-Sayed ka fituar garën për Senatin e Shteteve të Bashkuara në Michigan, duke mundur republikanin Mike Rogers dhe duke mbajtur për demokratët vendin që lirohet nga senatori në largim Gary Peters. Siç njofton Fox 2 Detroit, Fox News e shpalli garën për El-Sayed-in, i cili bëhet myslimani i parë që fiton ndonjëherë një vend në Senat.
Sipas Decision Desk HQ, e cila e shpalli garën në orën 01:15 të mëngjesit të së mërkurës, me 79% të votave të raportuara El-Sayed kryesonte me 1.928.327 vota, ose 50,91%, përballë 1.784.689 votave, ose 47,11%, të Rogers-it. Associated Press, e cila në orën 01:50 ende nuk e kishte shpallur garën, e jepte epërsinë e El-Sayed-it edhe më të gjerë në numërimin e saj, me mbi 2 milionë vota.
El-Sayed, mjek dhe ish-drejtor i shëndetësisë në Detroit dhe në qarkun Wayne, e mbajti fjalimin e fitores në festën demokrate në qendrën e Detroit-it duke filluar nga ora 01:30. “Ia dolëm”, tha ai mes brohoritjeve të mbështetësve, siç raporton The Times. Ai shtoi se presidenti Trump, i cili e ka quajtur shpesh me emër të gabuar, tani “mund të më quajë senator”, dhe nënvizoi se zëvendëspresidenti JD Vance “është i detyruar kushtetutisht të më betojë në janar”. “Nuk jam politikan, jam mjek me një emër me 11 shkronja”, tha ai.
Republikani Mike Rogers, në fjalimin e tij në festën republikane në Detroit që u mbyll në orën 01:00, nuk e njohu ende humbjen. “Do të jetë një natë e gjatë. Ka një rrugë për ne për ta fituar këtë gjë”, tha ai, siç njofton Detroit Free Press, duke shtuar se Michigan-i ka një “problem votimi” dhe se, nëse zgjidhet në Senat, do ta rregullojë që rezultatet të dalin më shpejt.
Gara u zhvillua me fyerje personale dhe shkëmbime të ashpra në rrjetet sociale, ndërsa republikanët u përballën me një mjedis të vështirë, me çmime të larta të karburantit, inflacion në rritje dhe luftën në Lindjen e Mesme që vazhdon muaj pasi presidenti Trump tha se do të përfundonte. Para ditës së zgjedhjeve, bilanci i Senatit ishte 53 republikanë ndaj 47 demokratëve, dhe fitorja e El-Sayed-it e mban Michigan-in në kolonën demokrate në luftën për shumicën.
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