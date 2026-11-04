Jocelyn Benson zgjidhet guvernatore e Michigan-it dhe mund John James, pason Gretchen Whitmer në krye të shtetit
Demokratja Jocelyn Benson, sekretarja aktuale e shtetit të Michigan-it, është zgjedhur guvernatore e shtetit, duke mundur kongresmenin republikan John James në garën për të pasuar Gretchen Whitmer, sipas projeksioneve të Decision Desk HQ dhe CNN.
Votuesit e Michigan-it kanë zgjedhur demokraten Jocelyn Benson si guvernatoren e ardhshme të shtetit, sipas projeksioneve të Decision Desk HQ dhe CNN të shpallura në orët e para të së mërkurës. Siç njofton Detroit Free Press në hyrjen e orës 01:19, Benson, demokrate nga Detroit-i që shërben si sekretare e shtetit të Michigan-it, mundi kongresmenin republikan John James nga Shelby Township në garën për të pasuar guvernatoren Gretchen Whitmer, e cila e ka ezauruar kufirin e mandateve.
Sipas numërimit të Associated Press, e cila e ka shpallur garën, Benson kryeson me 2.169.314 vota përballë 1.798.896 votave të James-it, me rreth 81% të votave të numëruara; Decision Desk HQ e jepte në orën 01:49 epërsinë e saj 53,82% ndaj 44,46%.
Benson e mbajti fjalimin e fitores në festën e natës së zgjedhjeve të demokratëve në ndërtesën Hudson’s në qendrën e Detroit-it, ku u prezantua nga djali i saj 10-vjeçar Aiden. “Le ta bëjmë Michigan-in vendin më të mirë në vend për ta quajtur shtëpi”, tha ajo, duke falënderuar guvernatoren Whitmer për shërbimin e saj. Gjatë fushatës ajo bëri një premtim me tri pika: “Kostot poshtë, pagat lart, fund korrupsionit”.
Fitorja e saj shënon një thyerje historike të prirjes në këtë shtet lëkundës, ku votuesit zakonisht e zëvendësojnë guvernatorin në largim me një udhëheqës nga partia kundërshtare; kësaj here, siç thekson Detroit Free Press, peshoi fakti që partia e presidentit zakonisht humbet terren në zgjedhjet e mesmandatit. James, i cili në paraprake u mbështet nga presidenti Donald Trump, gjatë fushatës së përgjithshme e paraqiti veten si “një guvernator që nuk do të jetë skllav i politikës partiake”; në fjalimin e tij të shkurtër pas mesnate ai falënderoi mbështetësit dhe tha se mbetet optimist ndërsa numërimi vazhdon.
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