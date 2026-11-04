🌤️
Tiranë 11°C · Kryesisht kthjellët 04 Nëntor 2026
S&P 500 7,569 ▲0.36%
DOW 51,787 ▼0.38%
NASDAQ 25,372 ▲0.83%
NAFTA 96.18 ▲0.09%
ARI 4,031 ▲2.3%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8342 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 90.9585 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6029 EUR/TRY 56.0171 EUR/JPY 177.31 EUR/CAD 1.5661 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8342 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 90.9585 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6029 EUR/TRY 56.0171 EUR/JPY 177.31 EUR/CAD 1.5661
₿ CRYPTO
BTC $78,321 ▲ +1.99% ETH $2,306 ▲ +2.25% XRP $1.2788 ▲ +1.94% SOL $93.3800 ▲ +1.36%
S&P 500 7,569 ▲0.36 % DOW 51,787 ▼0.38 % NASDAQ 25,372 ▲0.83 % NAFTA 96.18 ▲0.09 % ARI 4,031 ▲2.3 % S&P 500 7,569 ▲0.36 % DOW 51,787 ▼0.38 % NASDAQ 25,372 ▲0.83 % NAFTA 96.18 ▲0.09 % ARI 4,031 ▲2.3 %
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8342 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 90.9585 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6029 EUR/TRY 56.0171 EUR/JPY 177.31 EUR/CAD 1.5661 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8342 EUR/CHF 0.9179 EUR/ALL 90.9585 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6029 EUR/TRY 56.0171 EUR/JPY 177.31 EUR/CAD 1.5661
04 Nën 2026
Breaking
Goditet një grup kriminal ndërkombëtar – sekuestrohen 37 kilogramë heroinë, arrestohen pesë të dyshuar Jocelyn Benson zgjidhet guvernatore e Michigan-it dhe mund John James, pason Gretchen Whitmer në krye të shtetit Interes i lartë për subvencionet e modernizimit të flotës greke të peshkimit: 339 aplikime për projekte 29,85 milionë euro Abdul El-Sayed fiton garën e Senatit në Michigan dhe bëhet myslimani i parë që fiton një vend në Senat, mund Mike Rogers Athina dhe Nikosia bien dakord të rifillojnë sondazhet për kabllon elektrike Greqi–Qipro brenda pak ditësh
Menu
Amerika

Jocelyn Benson zgjidhet guvernatore e Michigan-it dhe mund John James, pason Gretchen Whitmer në krye të shtetit

· 2 min lexim
Jocelyn Benson në vitin 2023. Foto: Ariel Weis / Wikimedia Commons, CC0.

Demokratja Jocelyn Benson, sekretarja aktuale e shtetit të Michigan-it, është zgjedhur guvernatore e shtetit, duke mundur kongresmenin republikan John James në garën për të pasuar Gretchen Whitmer, sipas projeksioneve të Decision Desk HQ dhe CNN.

Votuesit e Michigan-it kanë zgjedhur demokraten Jocelyn Benson si guvernatoren e ardhshme të shtetit, sipas projeksioneve të Decision Desk HQ dhe CNN të shpallura në orët e para të së mërkurës. Siç njofton Detroit Free Press në hyrjen e orës 01:19, Benson, demokrate nga Detroit-i që shërben si sekretare e shtetit të Michigan-it, mundi kongresmenin republikan John James nga Shelby Township në garën për të pasuar guvernatoren Gretchen Whitmer, e cila e ka ezauruar kufirin e mandateve.

Sipas numërimit të Associated Press, e cila e ka shpallur garën, Benson kryeson me 2.169.314 vota përballë 1.798.896 votave të James-it, me rreth 81% të votave të numëruara; Decision Desk HQ e jepte në orën 01:49 epërsinë e saj 53,82% ndaj 44,46%.

Benson e mbajti fjalimin e fitores në festën e natës së zgjedhjeve të demokratëve në ndërtesën Hudson’s në qendrën e Detroit-it, ku u prezantua nga djali i saj 10-vjeçar Aiden. “Le ta bëjmë Michigan-in vendin më të mirë në vend për ta quajtur shtëpi”, tha ajo, duke falënderuar guvernatoren Whitmer për shërbimin e saj. Gjatë fushatës ajo bëri një premtim me tri pika: “Kostot poshtë, pagat lart, fund korrupsionit”.

Fitorja e saj shënon një thyerje historike të prirjes në këtë shtet lëkundës, ku votuesit zakonisht e zëvendësojnë guvernatorin në largim me një udhëheqës nga partia kundërshtare; kësaj here, siç thekson Detroit Free Press, peshoi fakti që partia e presidentit zakonisht humbet terren në zgjedhjet e mesmandatit. James, i cili në paraprake u mbështet nga presidenti Donald Trump, gjatë fushatës së përgjithshme e paraqiti veten si “një guvernator që nuk do të jetë skllav i politikës partiake”; në fjalimin e tij të shkurtër pas mesnate ai falënderoi mbështetësit dhe tha se mbetet optimist ndërsa numërimi vazhdon.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu