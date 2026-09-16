Abuzime me raketat, ofendime dhe braktisje ndeshjesh, “US Open” grumbullon 112.500 mijë $ nga gjobat që kanë paguar sportistët
Organizatorët e US Open mblodhën një total prej 112,500 dollarësh në gjoba për 20 shkelje të Kodit të Sjelljes së Grand Slam të kryera nga lojtaret në New York.
Shkeljet që u gjobitën varionin nga thyerja e raketave deri te debatet në fushë. Ato kanë bërë që sportistët të humbin jo vetëm durimin, por edhe paratë…
Ndër gjobat më të majme të turneut ishte ajo e Luisina Giovannini, e cila u penalizua me 20,000 mijë dollarë në raundet kualifikuese. Argjentinasja u tërhoq nga ndeshja e saj pas vetëm 17 minutash, duke qenë 0-5 disavantazh.
Ndërkohë, Corentin Moutet ka paguar një gjobë prej 15,000 mijë dollarësh, e ndarë midis 5,000 dollarëve për abuzim me raketën ose pajisjet dhe 10,000 mijë dollarëve për shkeljen e kodit të veshjes.
Terence Atmane është gjobitur me 7,500 mijë dollarë për kërcënimin verbal karshi fizioterapistit të turneut, i cili refuzoi t’i jepte një rrip, duke besuar se ai vuante nga dhimbje barku dhe jo nga ndonjë dëmtim.
Jaime Faria është gjobitur gjithashtu me 7,500 dollarë, megjithëse arsyeja e saktë e ndëshkimit nuk është bërë publike. Mund të lidhet me një sharje të dëgjueshme ose ndonjë shkelje tjetër.
Dalibor Svrcina dhe Francisco Cerúndolo do të duhet të paguajnë secili nga 5,000 dollarë për dëmtim të raketës. Arthur Gea, Tristan Boyer, Sebastian Ofner, Otto Virtanen dhe Vilius Gaubas janë gjobitur gjithashtu me 2,500 dollarë për keqpërdorim të raketës.
Së fundmi, Aryna Sabalenka u gjobit me 7,500 dollarë për abuzim me raketën dhe pajisjet pasi e theu raketën e saj pas humbjes ndaj Elena Rybakina në finale. Gjatë ndeshjes, bjellorusja u gjobit gjithashtu me një shkelje të kodit për abuzim me topin.
Arthur Fils u gjobit me 5,000 dollarë për hedhjen e raketës së tij pas humbjes së tij në raundin e parë ndaj Tsitsipas. Belinda Bencic gjithashtu mori të njëjtën shumë për sjellje josportive pasi goditi një top drejt një djali ose vajze që mbante topin, i cili më pas goditi dikë në tribuna. A.V.
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