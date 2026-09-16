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Sporti

Morata nuk fshihet: Kam luajtur për shumë klube, por mbështes Atlético Madridin

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Alvaro Morata ishte një nga sulmuesit më të mirë në futboll për shumë vite. Spanjolli luajti për shumë ekipe prestigjioze, duke gëzuar përvojë të nivelit të lartë si me klubet e tij ashtu edhe me ekipin kombëtar spanjoll. Gjatë gjithë karrierës së tij të suksesshme, ai punoi me trajnerë të shumtë, përfshirë Antonio Conten.

Në një intervistë me “El Partizado de Cope”, ai zbuloi disa anekdota rreth marrëdhënies së tij me trajnerin e lindur në Lecce, besnikërinë e tij ndaj Atlético Madrid dhe ëndrrën e tij të dështuar për të luajtur për një gjigant tjetër evropian.

“E respektoj Conten, ai është një trajner i shkëlqyer dhe një njeri i shkëlqyer. Patëm disa probleme. Atë vit ishte Kupa e Botës dhe pata një dëmtim të vogël, i cili nuk më ndihmoi shumë. Secili ka personalitetin dhe karakterin e vet, por nuk mund të them se kam kaluar një kohë të mirë nën drejtimin e tij”.

“Mund të them fjalë të mira për dy trajnerë, Mourinho dhe Simeone. Ata më mësuan shumë, si personalisht ashtu edhe profesionalisht. Ishte një privilegj për mua të stërvitesha prej të dyve. Do t’u jem gjithmonë mirënjohës”.

Spanjolli theksoi se besimi i tij ka mbetur gjithmonë i lidhur me Atlético Madridin pavarësisht transferimit të tij te rivalët Real Madrid: “Nuk e fsheh, jam një tifoz i Atlético Madridit dhe, sa më shpejt të mundem, do të shkoj të shoh ndeshjet e tyre. Kam qenë gjithashtu te Real Madrid dhe nuk do ta harroj kurrë këtë sepse është një nga klubet më të rëndësishme në botë, por besimi im mbetet i njëjtë. Nuk kam hezituar kurrë të tregoj dashurinë time për Colchoneros”.

“Një keqardhje? Para së gjithash, jam mirënjohës dhe i lumtur që kam qenë pjesë e disa prej ekipeve më të mëdha në Evropë. Por, nëse duhet ta them me të vërtetë, do të doja të luaja për Bayern. Isha pranë transferimit në Gjermani më shumë se një herë, por pastaj nuk folëm më kurrë për këtë. Është për të ardhur keq, do të doja të garoja me një ekip të atij kalibri”.

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