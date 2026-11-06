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Teknologji

Administrata Trump shtyn takimin e panelit teknologjik të Shtëpisë së Bardhë me Zuckerbergun dhe Huangun

Takimi i Këshillit të Këshilltarëve të Presidentit për Shkencën dhe Teknologjinë, ku marrin pjesë edhe drejtuesja e AMD-së Lisa Su dhe Marc Andreessen, u shty pa një datë të re, një ditë pas rënies së fortë të aksioneve të teknologjisë.

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Administrata e presidentit amerikan Donald Trump shtyu takimin e së premtes të panelit teknologjik të Shtëpisë së Bardhë, ku marrin pjesë drejtori ekzekutiv i Nvidia-s, Jensen Huang, dhe drejtuesi i Meta-s, Mark Zuckerberg, siç njoftoi Reuters, duke cituar një zëdhënës të Departamentit të Energjisë.

Takimi do të mblidhte Këshillin e Këshilltarëve të Presidentit për Shkencën dhe Teknologjinë, një panel i jashtëm që këshillon Shtëpinë e Bardhë për politikat që lidhen me shkencën dhe teknologjinë amerikane. Pjesë e grupit janë edhe drejtuesja ekzekutive e AMD-së, Lisa Su, dhe bashkëthemeluesi i Andreessen Horowitz, Marc Andreessen.

Shtëpia e Bardhë nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për koment se pse u shty takimi, raporton Reuters.

Shtyrja vjen pas rënies dramatike të aksioneve të teknologjisë të enjten, mes shqetësimeve në rritje se një Kongres i ri do të ngadalësojë zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe se shpenzimet e mëdha kapitale për ndërtimin e infrastrukturës së saj mund të mos japin kthimet e mjaftueshme. Turbullira në treg e ka rritur vëmendjen ndaj sektorit si mes drejtuesve të Silicon Valley-t, ashtu edhe mes politikëbërësve në Uashington.

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