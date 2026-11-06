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Teknologji

Amazon lejon blerjet me mesazhe teksti përmes Alexa-s

Klientët në SHBA do të mund të kërkojnë produkte, të krahasojnë çmime dhe të bëjnë blerje duke i shkruar me mesazhe agjentit të blerjeve me inteligjencë artificiale, në një shpërndarje që nis me një grup të vogël të ftuarish përpara sezonit të festave.

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Amazon njoftoi të premten se klientët amerikanë do të mund të përdorin Alexa for Shopping, asistentin e tij të blerjeve me inteligjencë artificiale, për të kërkuar produkte dhe për të bërë blerje përmes mesazheve teksti, siç njofton Reuters.

Sipas raportimit të TechCrunch, funksioni i ri u lejon klientëve të bisedojnë me agjentin Alexa me gjuhë natyrore për gjithçka, nga kërkimi i artikujve te shtimi i tyre në shportë dhe blerja. Agjenti, që bazohet në përmirësimet e fundit të Alexa-s me fokus te blerjet, mund të menaxhojë lista, të ndjekë çmimet, të kërkojë artikuj edhe në ueb, të krahasojë produkte dhe të kontrollojë statusin e porosive; përdoruesit mund t’i dërgojnë edhe një foto të një artikulli apo të një veshjeje për të gjetur oferta të ngjashme në Amazon.

Shpërndarja nis me një grup të vogël klientësh të ftuar në SHBA, të cilët do të marrin një mesazh teksti që u kërkon të aktivizojnë funksionin, ndërsa klientët që nuk ftohen mund të regjistrohen në një listë pritjeje. Kompania tha se funksioni do të zgjerohet më gjerësisht në javët në vijim, pak përpara fillimit të sezonit të blerjeve të festave, dhe se me kalimin e kohës Alexa do të mësojë preferencat e përdoruesve e do të sugjerojë artikuj sipas tyre, siç njofton TechCrunch.

Lëvizja vjen pasi Amazon bllokoi në shtator agjentin Muse të Meta-s që të bënte kërkime në sitin e tij. Siç kujton Reuters, Amazon fitoi gjithashtu një urdhër gjykate që bllokoi agjentin e blerjeve Comet të Perplexity-t në mars, ndonëse një gjykatë apeli në SHBA e rrëzoi atë ndalim në gusht.

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